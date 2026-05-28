Część górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej odchodzi z pracy. W czwartek ruszył tam program wypłaty jednorazowych odpraw. To jeden ze sposobów na poprawę trudnej sytuacji ekonomicznej spółki.

Odchodzący górnicy z JSW otrzymują odprawy

Łącznie z odpraw może skorzystać nieco ponad 1100 osób; cały program obejmie ponad 4200 pracowników JSW.

W Polskiej Grupie Górniczej odprawy i urlopy objęły już 1750 osób, a zaakceptowanych jest jeszcze więcej wniosków.

170 tys. zł odprawy

W momencie, gdy program rusza, wiadomo, że z zakładu odchodzi już ponad 500 osób. Wczoraj ostatni raz byli w pracy. Dzisiaj na ich konta mają być wypłacane pierwsze przelewy.

Wysokość odprawy to 170 tysięcy złotych , ale dana osoba musi mieć co najmniej trzyletni staż pracy, a do uzyskania prawa do emerytury pozostał jej nie mniej niż rok.

Otrzymanie odprawy oznacza też rezygnację z pracy w górnictwie. W JSW z odpraw jednorazowych może skorzystać nieco ponad 1100 osób. Natomiast ogólnie programem odpraw i urlopów górniczych objętych zostanie ponad 4200 pracowników. Koszt programu w tym roku to około pół miliarda złotych.

Polska Grupa Górnicza

Podobny program jest realizowany w Polskiej Grupie Górniczej. Do tej pory z odpraw i urlopów skorzystało tam 1750 osób, ale zaakceptowanych już wniosków jest znacznie więcej. Proces odejść trwa. W lipcu na urlopy ma odejść ponad 200 pracowników zakładów przeróbki.

W sumie w tym roku zatrudnienie w PGG ma się zmniejszyć o 4,3 tysiąca osób. Około 700 pracowników odejdzie na emerytury, pozostali zostaną objęci pracowniczym programem odejść.