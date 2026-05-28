Tragedia w Płocku. Kierowca ciężarówki śmiertelnie potrącił jadącą na rowerze 12-letnią dziewczynkę - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Do zdarzenia doszło w czwartek rano na - jak podaje Portal Płock - skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Dworcowej.

Dziewczynka w kasku prawidłowo przejeżdżała ścieżką rowerową przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Dziecka nie zauważył jednak skręcający w prawo kierowca ciężarówki.

12-latkę z ciężkimi obrażeniami przewieziono do szpitala, gdzie zmarła.

Wiadomo, że 54-letni kierowca był trzeźwy.