Tragedia w Płocku. Kierowca ciężarówki śmiertelnie potrącił jadącą na rowerze 12-letnią dziewczynkę - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
Do zdarzenia doszło w czwartek rano na - jak podaje Portal Płock - skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Dworcowej.
Dziewczynka w kasku prawidłowo przejeżdżała ścieżką rowerową przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Dziecka nie zauważył jednak skręcający w prawo kierowca ciężarówki.
12-latkę z ciężkimi obrażeniami przewieziono do szpitala, gdzie zmarła.
Wiadomo, że 54-letni kierowca był trzeźwy.