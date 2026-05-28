Były funkcjonariusz CIA, który posiadał najwyższy poziom tajności, został oskarżony o przywłaszczenie sztabek złota o łącznej wartości ponad 40 milionów dolarów z budżetu federalnego. David Rush miał je ukryć w swoim domu. Sprawa trafiła do Sądu Federalnego w Wirginii. Oskarżony o kradzież publicznych pieniędzy mężczyzna trafił do aresztu.

FBI w domu byłego agenta CIA. Mężczyzna został zatrzymany

Jak podają amerykańskie media, z oświadczenia agenta FBI prowadzącego dochodzenie w tej sprawie, wynika, że Rush przez kilka miesięcy miał wnioskować o znaczną ilość obcej waluty, a także właśnie sztabki złota. Prośbę tłumaczył "wydatkami związanymi z wykonywaną pracą". Wiadomo, że jego prośba została spełniona. Nie jest natomiast jasne na co konkretnie Rush miał przeznaczyć uzyskane środki. "Część z nich znaleziono w magazynie niedaleko jego biura" - czytamy w serwisie npr.org.

W trakcie przeszukania mieszkania mężczyzny federalni znaleźli ponad 300 sztabek złota o wartości ponad 40 milionów dolarów. Zabezpieczono także 2 miliony dolarów oraz prawie 35 luksusowych zegarków - głównie marki Rolex. Amerykańskie służby zatrzymały Rusha. Podejrzewają, że świadomie przywłaszczył drogocenne rzeczy na własny użytek. Śledztwo prowadzi CIA wraz z Departamentem Sprawiedliwości.

Obrońca byłego funkcjonariusza CIA nie komentuje sprawy. Media zwracają natomiast uwagę na to, że nie wiadomo, jaką konkretnie funkcję pełnił on w CIA. "W dokumentach sądowych opisano go po prostu jako byłego pracownika wyższego szczebla w agencji rządowej Stanów Zjednoczonych" - pisze portal.

Oświadczenie FBI: Rush okłamał służby

W cytowanym przez media oświadczeniu FBI czytamy natomiast, że David Rush prawdopodobnie kłamał na temat swojego wykształcenia, jak również służby wojskowej. "Śledztwo biura wykazało, że fałszywie podawał się za pilota marynarki wojennej i że ukończył Clemson University w Południowej Karolinie oraz Rensselaer Polytechnic Institute w Nowym Jorku" - informuje serwis npr.org.

Ustalono za to, że od 1997 roku służył w Marynarce Wojennej, a następnie służył w Rezerwie Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Z oświadczenia wynika także, że Rush nie przeszedł żadnych egzaminów pilotażowych i nie uczęszczał do żadnej z uczelni.



