W tym miesiącu w popularnym - szczególnie wśród Amerykanów - meksykańskim kurorcie Puerto Vallarta odnaleziono ciała trzech kobiet. Wszystkie ofiary miały od 30 do 35 lat, tatuaże i były częściowo rozebrane. Sprawa wywołała niepokój wśród mieszkańców i turystów, a lokalne media zaczęły spekulować o możliwości działania seryjnego mordercy. Śledczy twierdzą jednak, że według wstępnych ustaleń zgonów nie da się powiązać.

W maju w Puerto Vallarta znaleziono trzy ciała kobiet

Meksykańscy prokuratorzy z Puerto Vallarta zapewniają jednak, że nie wykluczają żadnej możliwości. "Wszystkie tropy są sprawdzane, aby znaleźć osobę lub osoby odpowiedzialne" - cytuje stanowisko śledczych portal Reporte Diario.

Miejscowa policja nie zidentyfikowała kobiet, ale podkreśliła, że ofiary łączy kilka rzeczy. Wszystkie miały tatuaże, były częściowo rozebrane i były w podobnym wieku - miały od 30 do 35 lat. To dlatego właśnie funkcjonariusze sprawdzają, czy te sprawy można ze sobą połączyć - wskazuje Fox News.

Z policją nie skontaktowały się rodziny ani bliscy ofiar. To może oznaczać, że kobiety zostały zamordowane w innym miejscu, a ich ciała porzucono w Puerto Vallarta.

Trzy ciała znalezione w różnych miejscach

Pierwsze ciało zostało odnalezione 10 maja w pobliżu dobrze znanego miejscowym i turystom punktu widokowego. Kolejne ciało znaleziono pięć dni później przy autostradzie. Lokalne media podały, że kobieta przy lewej brwi miała widocznego siniaka. Śledczy badają, czy kobieta padła ofiarą napaści, czy też po prostu została tam porzucona - około kilometra od pięciogwiazdkowego hotelu. Trzecie ciało znaleziono 21 maja na polnej drodze. Ona również miała tatuaże i ślady przemocy widoczne na cele.

Puerto Vallarta to popularny wakacyjny kierunek

W 2022 roku Puerto Vallarta odwiedziło około 1,7 miliona turystów. Zdecydowaną większość z nich stanowili Amerykanie.

Po śmierci przywódcy kartelu Nemesio Rubéna Oseguera Cervantesa, znanego jako "El Mencho", w stanie Jalisco doszło do gwałtownego nasilenia przemocy. Od tego czasu sytuacja się ustabilizowała, ale amerykański rząd przestrzega swoich obywateli przed podróżami do tego stanu w związku z ryzykiem terroryzmu, przestępczości i możliwością porwać.

Warto też zauważyć, że makabrycznych odkryć w Puerto Vallarta dokonano zaledwie kilka tygodni przed tym, jak stan Jalisco znajdzie się w centrum uwagi jako jedno z miejsc, gdzie odbędą się mecze piłkarskich mistrzostwa świata.