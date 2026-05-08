Tegoroczny kalendarz nie rozpieszcza, jeśli chodzi o możliwość skorzystania z tzw. długich weekendów. Najbliższa szansa na dłuższy odpoczynek pojawi się jednak już w czerwcu. Przy odpowiednim planowaniu możemy też odpoczywać ponad dwa tygodnie w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Długie weekendy 2026. Kiedy najlepiej zaplanować urlop? (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Ostatnią okazją do dłuższej laby była majówka. Jako że Święto Pracy wypadło w piątek, weekend przedłużył się tylko o jeden dzień.

Kolejna szansa na dłuższy odpoczynek pojawi się w czerwcu. Boże Ciało przypada w czwartek 4 czerwca - wystarczy wziąć jeden dzień urlopu, by cieszyć się czterodniowym weekendem. Jeśli ktoś zechce wziąć jeszcze trzy dni (1, 2, 3 czerwca), będzie miał łącznie tydzień wolnego.

Urlopy i długie weekendy w 2026 roku / Mateusz Krymski / PAP

W sierpniu również można zyskać dodatkowy dzień wolny. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) wypada w sobotę, co oznacza możliwość odebrania dnia wolnego w innym terminie.

Jesienią możliwości są ograniczone. Wszystkich Świętych (1 listopada) przypada w niedzielę, więc nie daje dodatkowego dnia wolnego. Lepiej wygląda sytuacja w przypadku Święta Niepodległości - 11 listopada wypada w środę. Przy odpowiednim zaplanowaniu urlopu można wtedy zorganizować nawet 5- lub 9-dniowy wypoczynek.

Nawet ponad dwa tygodnie wolnego pod koniec roku

Najlepsza okazja na długi urlop przypada jednak na przełom roku. Święta Bożego Narodzenia (24-27 grudnia) tworzą naturalny, czterodniowy blok wolnego. Wystarczy wziąć trzy dni urlopu przed świętami, by zyskać aż 9 dni odpoczynku. Dodatkowo za drugi dzień świąt przypadający w sobotę przysługuje dzień wolny do odebrania.

Ci, którzy zachowają więcej dni urlopowych, mogą wydłużyć przerwę aż do Nowego Roku. W połączeniu z weekendem daje to nawet 16 dni nieprzerwanego odpoczynku.

W 2026 roku pracownikom przysługuje łącznie 14 dni ustawowo wolnych od pracy, z czego po majówce pozostaje jeszcze 10. Odpowiednie planowanie urlopu pozwala maksymalnie wykorzystać ten kalendarz i wydłużyć czas wypoczynku.