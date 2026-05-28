To nie koniec walki z nieprawidłowościami na maturze. Dyrektor CKE Robert Zakrzewski złożył w prokuraturze kolejne zawiadomienia w sprawie publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Dotyczy arkuszy z biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii, WOS oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym.

Dyrektor CKE Robert Zakrzewski złożył w prokuraturze kolejne zawiadomienia dotyczące publikacji zdjęć arkuszy maturalnych w internecie.

Zdjęcia arkuszy pojawiły się na portalu X po rozpoczęciu egzaminów.

Złożone zawiadomienia dotyczą uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na bezprawnym ujawnieniu treści arkuszy egzaminacyjnych oraz ewentualnym bezprawnym uzyskaniu informacji stanowiących materiały egzaminacyjne objęte ustawowym obowiązkiem ochrony treści arkuszy egzaminacyjnych - przekazał PAP Zakrzewski. Wyjaśnił, że zdjęcia arkuszy po rozpoczęciu egzaminów z tych przedmiotów zostały opublikowane na portalu X.

Wcześniej dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył zawiadomienia do warszawskiej prokuratury w związku z opublikowaniem na portalu X zdjęć arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym oraz arkusza egzaminacyjnego z chemii. Przekazał wówczas także, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki.

Co grozi maturzystom za złamanie regulaminu?

Wniesienie przez maturzystę na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem mu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Osoba, której unieważniono egzamin, może ponownie do niego przystąpić dopiero za rok.

Od ubiegłego roku zakaz wniesienia na egzamin urządzenia telekomunikacyjnego nie dotyczy urządzenia wyposażonego w aplikację mobilną, służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia (np. do mierzenia poziomu glukozy we krwi). Wniesienie takiego urządzenia musi być zgłoszone przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem.

Unieważnione egzaminy

W ubiegłym roku egzaminy maturalne zostały unieważnione 244 maturzystom. 72 osobom unieważniono egzamin za wniesienie na egzamin lub za korzystanie podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego (np. smartfon), 105 osobom unieważniono egzamin za niesamodzielne rozwiązywanie zadań, czyli za ściąganie, a jednej osobie za zakłócanie przebiegu egzaminu. Egzamin może zostać też unieważniony maturzyście nie tylko w czasie jego trwania, ale też już po jego zakończeniu. W ubiegłym roku 30 osobom unieważniono egzamin ze względu na naruszenie przepisów, a w przypadku 13 osób egzaminator podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego stwierdził niesamodzielność rozwiązywania zadań.

Matury w tym roku rozpoczęły się 4 maja. Sesja egzaminów pisemnych zakończyła się 21 maja, a ustnych potrwa do 30 maja. Egzaminy w tej sesji zdaje 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi do egzaminów przystępują abiturienci z wcześniejszych roczników.