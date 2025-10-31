Jednym z możliwych rozwiązań w sprawie odzyskania działki przy CPK, która została sprzedana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wiceprezesowi Dawtony, jest zamiana gruntów – powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej minister rolnictwa Stefan Krajewski.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. / Radek Pietruszka / PAP

Minister rolnictwa zapowiedział spotkanie z właścicielem działki w Zabłotni przy CPK.

Możliwe jest wydzierżawieniu innej ziemi o podobnej jakości i przeznaczeniu rolniczym.

Właściciel działki, Piotr Wielgomas, deklaruje chęć współpracy z KOWR.

Minister rolnictwa przypomniał, że w najbliższą środę ma się odbyć spotkanie z właścicielem działki w Zabłotni, przez którą ma przebiegać linia kolejowa do lotniska CPK.

Takie działanie mogło być podjęte już wcześniej, kiedy pan Wielgomas (wiceprezes Dawtony - przyp. red.) dowiedział się, że użytkowana przez niego ziemia może być zagrożona ze względu na plany związane z CPK. Zamiast sprzedaży można było zaproponować wydzierżawienie ziemi w innym miejscu, która dalej byłaby użytkowana rolniczo - wskazał minister Krajewski.

Jak zaznaczył, warunki, o których mówił obecny właściciel działki, to podobna klasa bonitacyjna gruntów oraz ich przeznaczenie na cele rolnicze.

Znajdziemy najlepsze rozwiązanie, tak by ziemia jak najszybciej trafiła do CPK - zapewnił minister.

Krajewski podziękował również burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego za gotowość współpracy.

Burmistrz zadeklarował, że jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, możliwe będzie przyspieszenie działań związanych z planem zagospodarowania przestrzennego, co pozwoliłoby pozyskać działkę szybciej i sprawniej - dodał Krajewski.

Dlaczego wiceprezes Dawtony kupił tę ziemię?

W rozmowie opublikowanej w piątkowym "Pulsie Biznesu" Piotr Wielgomas zapewnił, że ziemia nie jest dla niego "towarem do spekulacji, tylko narzędziem do pracy", ponieważ pochodzi z rodziny, która zajmuje się rolnictwem od pokoleń.

Stwierdził, że próbował kupić działkę od 2018 r., aby przeznaczyć ją do uprawy kukurydzy. Zwrócił uwagę, że grunty znajdują się około 10 km w linii prostej od zakładu Dawtony. Dodał, że jego rodzinie zależało na posiadaniu aktu własności, a nie dzierżawy, ze względu na planowane inwestycje w rozwijanie upraw.

Wiceprezes Dawtony zadeklarował chęć pełnej współpracy z KOWR. Chcemy rozmawiać i na pewno znajdziemy rozwiązanie - powiedział.

Wielgomas zaznaczył, że odsprzedaż ziemi KOWR będzie możliwa już w przyszłym roku, ale niezbędne jest przyjęcie przez rząd strategii dotyczącej rozwoju biznesu w otoczeniu CPK. W jego ocenie dokument otworzy drogę do przyjęcia przez gminy planów ogólnych, a to z kolei pozwoli zmienić przeznaczenie gruntów.

Zauważył, że w takim scenariuszu KOWR miałby prawo odkupu gruntu za kwotę z dnia nabycia.

Transakcja w ostatnich dniach rządów PiS

Wirtualna Polska napisała w poniedziałek, że w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

Według WP w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie transakcja sprzedaży opiewająca na 22,8 mln zł została zawarta 1 grudnia 2023 r., krótko przed oddaniem władzy przez PiS.