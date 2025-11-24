Izraelski ambasador w Polsce Yaakov Finkelstein został wezwany na dywanik do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Decyzja zapadła po tym, jak jerozolimski instytut Jad Waszem opublikował kontrowersyjny wpis o Polsce, a później - mimo prośby szefa polskiej dyplomacji - nie zmienił jego treści.

Ambasador Izraela w Polsce Yaakov Finkelstein / Andrzej Jackowski / PAP

Ambasador Izraela w Polsce został wezwany do MSZ po kontrowersyjnym wpisie jerozolimskiego instytutu Jad Waszem.

Polscy politycy, w tym minister Radosław Sikorski i premier Donald Tusk, podkreślili, że w czasie wprowadzenia tego prawa Polska była pod niemiecką okupacją, a decyzję podjęli okupanci.

Wpis Jad Waszem został skrytykowany przez polskie instytucje, m.in. Muzeum Auschwitz-Birkenau i IPN, jako fałszujący historię i pomijający kontekst okupacji niemieckiej.

Jad Waszem (Yad Vashem), izraelska instytucja powołana w celu dokumentowania historii narodu żydowskiego podczas Zagłady i upamiętniania ofiar tego okresu, napisał w niedzielę na platformie X, że "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności".

"23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida" - dodał ten Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu, zachęcając do zapoznania się z pełnym tekstem analizującym to antysemickie prawo.

Wpis wywołał w Polsce ogromne kontrowersje, był komentowany przez polityków wszystkich opcji. Głos zabrał również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który na platformie X - oznaczając konto Jad Waszem - poprosił o doprecyzowanie wpisu i wskazanie, że kiedy zmuszono Żydów do noszenia opaski z Gwiazdą Dawida, Polska była pod niemiecką okupacją.

W niedzielę wieczorem Jad Waszem wskazał na platformie X, że w podlinkowanym pod jego wpisem artykule jest informacja o tym, że nakaz noszenia opasek z Gwiazdą Dawida był wydany przez niemieckie władze. W poniedziałek po południu Radosław Sikorski poinformował, że ponieważ "wprowadzający w błąd wpis nie został poprawiony", postanowił wezwać ambasadora Izraela w Polsce do MSZ.

Oprócz Radosława Sikorskiego głos w sprawie kontrowersyjnego wpisu Jad Waszem zabrał w poniedziałek premier Donald Tusk, wyrażając nadzieję, że "ta kompromitacja" instytutu z Jerozolimy "obudzi ich uwagę i sumienie i nie będą więcej takich głupot robić".

Wcześniej wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim wpisie na X przypomniał, że polskie terytorium w tym czasie było pod okupacją nazistowskich Niemiec i to okupanci wprowadzili te "haniebne zasady".

Na wpis Jad Waszem zareagowało też Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, które na platformie X oceniło go jako "fałszywą i zniekształcającą historię wiadomość". Muzeum podkreśliło, że Jad Waszem powinna być instytucją, która zna fakty historyczne, co oznacza, że powinna być "w pełni świadoma, że Polska wówczas była pod niemiecką okupacją i to Niemcy wprowadzili i wyegzekwowali to antysemickie prawo".

Także Instytut Pamięci Narodowej oświadczył, że brak wiedzy o niemieckich zarządzeniach narzucanych polskiemu społeczeństwu zniewolonemu przez Rzeszę Niemiecką, w tym Żydom, lub ich ignorowanie nie przystoi instytucjom takim jak Jad Waszem.

Jad Waszem, będący Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu, to izraelska instytucja powołana w celu dokumentowania historii narodu żydowskiego podczas Zagłady i upamiętniania ofiar tego okresu.