Były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM, że jego zdaniem wpis Instytutu to próba osłabienia pozycji Polski. Moje doświadczenie dyplomatyczne wskazuje, że to może nie być przypadek. Nie wyobrażam sobie, żeby historycy nie wiedzieli, jak to było - analizował.

To jest powodowanie dyskusji, odwrócenie uwagi - dodał gość Tomasza Terlikowskiego. Zauważył, że jesteśmy w momencie, gdy decyduje się "podział świata na dziesięciolecia", a Stany Zjednoczone utrzymują dobre relacje z Izraelem.

Czaputowicz sugerował również, że polskie władze powinny "spokojnie odpowiedzieć" i nie wywołać dalszej dyskusji na ten temat.

Były szef MSZ nie wykluczył, że wpis Jad Waszem może być próbą sprowokowania części sił politycznych w Polsce do gwałtownej, antyizraelskiej czy wręcz antysemickiej reakcji.

Jest sojusz Rosji, Stanów Zjednoczonych. Izrael się włącza, żeby realizować to porozumienie. Osłabienie pozycji Polski, obudzenie różnych nastrojów antyizraelskich, antysemickich temu służy - sugerował gość RMF FM.