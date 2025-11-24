"Obawiam się, że celem jest osłabienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, odnosząc się do oburzającego wpisu na portalu X, który opublikował Instytut Jad Waszem. Stwierdzono w nim, że "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki". Zupełnie pominięto fakt, że nasz kraj był wtedy pod okupacją niemiecką.
Izraelski Instytut Jad Waszem napisał w niedzielę na platformie X, że "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności".
"23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida" - dodał instytut, zachęcając do zapoznania się z pełnym tekstem analizującym to antysemickie prawo.