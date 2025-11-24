Prezes Jad Waszem, Dani Dajan, skomentował wpis tego jerozolimskiego instytutu o Polsce, przyznając, że "Polska rzeczywiście znajdowała się pod okupacją niemiecką". Sprawa wywołała w Polsce ogromne kontrowersje - do tego stopnia, że ambasador Izraela został wezwany do MSZ.

Instytut Jad Waszem napisał, że Polska była pierwszym krajem, w którym Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniających opasek.

We wpisie zabrakło informacji, że Polska była wówczas pod niemiecką okupacją; wpis wywołał w naszym kraju ogromne kontrowersje.

Głos w sprawie zabrał prezes Jad Waszem Dani Dajan, który napisał m.in., że " Polska rzeczywiście znajdowała się pod okupacją niemiecką".

W niedzielę na profilu Jad Waszem na platformie X pojawił się wpis głoszący, że "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności".

We wpisie jerozolimski instytut przypomniał, że "23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida".

Wpis wywołał w Polsce ogromne kontrowersje; zareagowali na niego m.in. premier Donald Tusk i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który w poniedziałek wezwał do MSZ ambasadora Izraela w Polsce . Jad Waszem zarzucono, że we wpisie nie wskazano, iż Polska znajdowała się wówczas pod niemiecką okupacją.

W poniedziałek prezes Jad Waszem, Dani Dajan, skomentował na platformie X wpis jerozolimskiego instytutu. Zaznaczył, że "Jad Waszem przedstawia historyczne realia nazizmu i II wojny światowej, w tym państw znajdujących się pod niemiecką okupacją, kontrolą lub wpływem".

We wpisie potwierdził, że "Polska rzeczywiście znajdowała się pod okupacją niemiecką", podkreślając jednocześnie, że znajduje to "wyraźne odzwierciedlenie w materiałach Jad Waszem". "Wszelkie inne interpretacje są błędnym odczytaniem naszego zaangażowania w zapewnienie dokładności".