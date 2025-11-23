"To skandaliczne zniekształcenie historii" - napisał w odpowiedzi Marek Magierowski.

"Oczekiwałbym, że Jad Waszem dokona sprostowania i przeprosi, tak jak zrobiłaby to każda szanująca się instytucja. Czy Generalne Gubernatorstwo było polskie? Czy Hans Frank był Polakiem?" - dodał.

Dyplomata wskazał również, że jego zdaniem Ambasada RP w Izraelu powinna zareagować stosowanie do sytuacji.

Język ma znaczenie

Najnowszy wpis instytut Jad Waszem i reakcja Marka Magierowskiego przypomina o powtarzających się sporach dot. nazewnictwa wydarzeń i faktów związanych z historią II wojny światowej.

Zagraniczne media czy politycy wielokrotnie używali np. sformułowania "polskie obozy śmierci", nazywając tak niemiecki przemysł zagłady, który funkcjonował na terenie okupowanej wówczas Polski.

Polska i polskie instytucje wielokrotnie protestowały przeciwko używaniu tego sformułowania w mediach i publikacjach zagranicznych, domagając się stosowania precyzyjnych określeń, takich jak "niemieckie nazistowskie obozy śmierci na okupowanych ziemiach polskich". Celem tych działań jest ochrona prawdy historycznej oraz dobrego imienia Polski i Polaków, którzy byli ofiarami, a nie sprawcami Holokaustu.