"Skandaliczne zniekształcenie historii" – tymi słowami Marek Magierowski, polski dyplomata, były ambasador RP w USA i Izraelu, określił wpis, jaki pojawił się na koncie społecznościowym instytutu Jad Waszem. Dotyczy on obowiązkowego noszenia opasek przez żydów.
- Instytut Jad Waszem opublikował wpis dot. losu żydów na terenie okupowanej Polski, na który zareagował polski dyplomata Marek Magierowski.
- Jego zdaniem wpis sugeruje, że to Polska zmusiła żydów do noszenia wyróżniających opasek.
- Magierowski wskazał, że liczy na sprostowanie i przeprosiny ze strony Jad Waszem.
"Polska była pierwszym krajem, w którym żydzi zostali zmuszeni do noszenia charakterystycznego znaku, by odizolować ich od otaczającej społeczności" - napisał Jad Waszem na swoim koncie w serwisie X.
"23 listopada 1939 roku Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida" - dodano we wpisie, odsyłając zarazem do dłuższego tekstu na ten temat.