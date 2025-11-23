"Skandaliczne zniekształcenie historii" – tymi słowami Marek Magierowski, polski dyplomata, były ambasador RP w USA i Izraelu, określił wpis, jaki pojawił się na koncie społecznościowym instytutu Jad Waszem. Dotyczy on obowiązkowego noszenia opasek przez żydów.

  • Instytut Jad Waszem opublikował wpis dot. losu żydów na terenie okupowanej Polski, na który zareagował polski dyplomata Marek Magierowski.
  • Jego zdaniem wpis sugeruje, że to Polska zmusiła żydów do noszenia wyróżniających opasek.
  • Magierowski wskazał, że liczy na sprostowanie i przeprosiny ze strony Jad Waszem.
"Polska była pierwszym krajem, w którym żydzi zostali zmuszeni do noszenia charakterystycznego znaku, by odizolować ich od otaczającej społeczności" - napisał Jad Waszem na swoim koncie w serwisie X.

"23 listopada 1939 roku Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida" - dodano we wpisie, odsyłając zarazem do dłuższego tekstu na ten temat.

"To skandaliczne zniekształcenie historii" - napisał w odpowiedzi Marek Magierowski.

"Oczekiwałbym, że Jad Waszem dokona sprostowania i przeprosi, tak jak zrobiłaby to każda szanująca się instytucja. Czy Generalne Gubernatorstwo było polskie? Czy Hans Frank był Polakiem?" - dodał.

Dyplomata wskazał również, że jego zdaniem Ambasada RP w Izraelu powinna zareagować stosowanie do sytuacji.

Język ma znaczenie

Najnowszy wpis instytut Jad Waszem i reakcja Marka Magierowskiego przypomina o powtarzających się sporach dot. nazewnictwa wydarzeń i faktów związanych z historią II wojny światowej.

Zagraniczne media czy politycy wielokrotnie używali np. sformułowania "polskie obozy śmierci", nazywając tak niemiecki przemysł zagłady, który funkcjonował na terenie okupowanej wówczas Polski. 

Polska i polskie instytucje wielokrotnie protestowały przeciwko używaniu tego sformułowania w mediach i publikacjach zagranicznych, domagając się stosowania precyzyjnych określeń, takich jak "niemieckie nazistowskie obozy śmierci na okupowanych ziemiach polskich". Celem tych działań jest ochrona prawdy historycznej oraz dobrego imienia Polski i Polaków, którzy byli ofiarami, a nie sprawcami Holokaustu.