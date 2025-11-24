Instytut Jad Waszem wywołał poruszenie w Polsce, stwierdzając, że "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki". Szef MSZ Radosław Sikorski zareagował delikatnie: "Proszę doprecyzujcie, że była to Polska pod 'niemiecką okupacją'". Inni politycy byli bardziej dosadni. "Nieakceptowalny wpis Instytutu Jad Waszem" - podkreślił IPN.
- Szef MSZ Radosław Sikorski zwrócił się do instytutu Jad Waszem o doprecyzowanie wpisu dotyczącego obowiązku noszenia przez Żydów opasek z Gwiazdą Dawida, podkreślając, że Polska była wówczas pod niemiecką okupacją.
- Jad Waszem na platformie X napisał, że "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki", nie zaznaczając wprost, że dotyczyło to okresu okupacji niemieckiej.
- Muzeum Auschwitz-Birkenau określiło wpis Jad Waszem jako "fałszywą i zniekształcającą historię wiadomość", podkreślając, że obowiązek noszenia opasek został wprowadzony przez Niemców.
Jad Waszem napisało w niedzielę na platformie X, że "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności".
"23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida" - dodał instytut, zapraszając do zapoznania się z pełnym tekstem analizującym to antysemickie prawo.
Radosław Sikorski na platformie X, oznaczając konto Jad Waszem, napisał: "Proszę, doprecyzujcie, że była to Polska pod 'niemiecką okupacją'".