Instytut Jad Waszem wywołał poruszenie w Polsce, stwierdzając, że "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki". Szef MSZ Radosław Sikorski zareagował delikatnie: "Proszę doprecyzujcie, że była to Polska pod 'niemiecką okupacją'". Inni politycy byli bardziej dosadni. "Nieakceptowalny wpis Instytutu Jad Waszem" - podkreślił IPN.

  • Szef MSZ Radosław Sikorski zwrócił się do instytutu Jad Waszem o doprecyzowanie wpisu dotyczącego obowiązku noszenia przez Żydów opasek z Gwiazdą Dawida, podkreślając, że Polska była wówczas pod niemiecką okupacją.
  • Jad Waszem na platformie X napisał, że "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki", nie zaznaczając wprost, że dotyczyło to okresu okupacji niemieckiej.
  • Muzeum Auschwitz-Birkenau określiło wpis Jad Waszem jako "fałszywą i zniekształcającą historię wiadomość", podkreślając, że obowiązek noszenia opasek został wprowadzony przez Niemców.
Jad Waszem napisało w niedzielę na platformie X, że "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności".

"23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida" - dodał instytut, zapraszając do zapoznania się z pełnym tekstem analizującym to antysemickie prawo.

Radosław Sikorski na platformie X, oznaczając konto Jad Waszem, napisał: "Proszę, doprecyzujcie, że była to Polska pod 'niemiecką okupacją'".

Rzecznik rządu: Nie możemy pozwolić, by historia była fałszowana

Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim wpisie na X stwierdził, że polskie terytorium w tym czasie było pod okupacją nazistowskich Niemiec i to okupanci wprowadzili te "haniebne zasady". "Polacy, najechani przez Trzecią Rzeszę i sowiecką Rosję pomagali Żydom, za co groziła kara śmierci" - napisał Kosiniak-Kamysz. Według szefa MON wpis Jad Waszem musi zostać poprawiony.

Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka napisał na X, że "nie możemy pozwolić, by historia była fałszowana". "To nie Polska wprowadziła prawo, zmuszające Żydów do noszenia znaków identyfikacyjnych. Regulacje te zostały narzucone przez nazistowskie Niemcy, po tym jak zaatakowały i okupowały Polskę" - podkreślił Szłapka. Jak dodał, Polacy i polscy Żydzi byli ofiarami Holocaustu, a nie jego autorami.

Natomiast szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz napisał na X, że w Polsce pod niemiecką okupacją to administracja Trzeciej Rzeszy wprowadziła i egzekwowała "przestępcze regulacje". "To niemieccy okupanci nakazali Żydom noszenie opasek z Gwiazdą Dawida, a każda forma pomocy, okazywanej Żydom przez sąsiadów i współobywateli była zagrożona karą śmierci" - przypomniał. Dodał, że od instytucji, której misją jest chronić prawdę o Holocauście, oczekuje się precyzji wobec historycznych faktów. "Pamięć ofiar wymaga dokładności" - zaznaczył.

"Fałszywa i zniekształcająca historię wiadomość"

Na wpis Jad Waszem zareagowało też Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, które na platformie X oceniło jako "fałszywą i zniekształcającą historię wiadomość" podaną przez instytut. We wpisie muzeum podkreśliło, że Jad Waszem powinna być instytucją, która zna fakty historyczne, co oznacza, że powinna być "w pełni świadoma, że Polska wówczas była pod niemiecką okupacją i to Niemcy wprowadzili i wyegzekwowali to antysemickie prawo".

"Nieakceptowalny wpis Instytutu Jad Waszem. Brak wiedzy o niemieckich zarządzeniach narzucanych polskiemu społeczeństwu zniewolonemu przez Rzeszę Niemiecką (w tym Żydom) lub ich ignorowanie nie przystoi instytucjom takim jak Instytut Jad Waszem" - stwierdził Instytut Pamięci Narodowej.

Wieczorem w niedzielę instytut Jad Waszem wskazał na platformie X, że w podlinkowanym pod jego wpisem artykule jest informacja o tym, że nakaz noszenia opasek z Gwiazdę Dawida był wydany przez niemieckie władze.

Jad Waszem, będący Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu, to izraelska instytucja powołana w celu dokumentowania historii narodu żydowskiego podczas Zagłady i upamiętniania ofiar tego okresu. 