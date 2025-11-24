Rzecznik rządu: Nie możemy pozwolić, by historia była fałszowana

Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim wpisie na X stwierdził, że polskie terytorium w tym czasie było pod okupacją nazistowskich Niemiec i to okupanci wprowadzili te "haniebne zasady". "Polacy, najechani przez Trzecią Rzeszę i sowiecką Rosję pomagali Żydom, za co groziła kara śmierci" - napisał Kosiniak-Kamysz. Według szefa MON wpis Jad Waszem musi zostać poprawiony.

Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka napisał na X, że "nie możemy pozwolić, by historia była fałszowana". "To nie Polska wprowadziła prawo, zmuszające Żydów do noszenia znaków identyfikacyjnych. Regulacje te zostały narzucone przez nazistowskie Niemcy, po tym jak zaatakowały i okupowały Polskę" - podkreślił Szłapka. Jak dodał, Polacy i polscy Żydzi byli ofiarami Holocaustu, a nie jego autorami.

Natomiast szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz napisał na X, że w Polsce pod niemiecką okupacją to administracja Trzeciej Rzeszy wprowadziła i egzekwowała "przestępcze regulacje". "To niemieccy okupanci nakazali Żydom noszenie opasek z Gwiazdą Dawida, a każda forma pomocy, okazywanej Żydom przez sąsiadów i współobywateli była zagrożona karą śmierci" - przypomniał. Dodał, że od instytucji, której misją jest chronić prawdę o Holocauście, oczekuje się precyzji wobec historycznych faktów. "Pamięć ofiar wymaga dokładności" - zaznaczył.

"Fałszywa i zniekształcająca historię wiadomość"

Na wpis Jad Waszem zareagowało też Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, które na platformie X oceniło jako "fałszywą i zniekształcającą historię wiadomość" podaną przez instytut. We wpisie muzeum podkreśliło, że Jad Waszem powinna być instytucją, która zna fakty historyczne, co oznacza, że powinna być "w pełni świadoma, że Polska wówczas była pod niemiecką okupacją i to Niemcy wprowadzili i wyegzekwowali to antysemickie prawo".

"Nieakceptowalny wpis Instytutu Jad Waszem. Brak wiedzy o niemieckich zarządzeniach narzucanych polskiemu społeczeństwu zniewolonemu przez Rzeszę Niemiecką (w tym Żydom) lub ich ignorowanie nie przystoi instytucjom takim jak Instytut Jad Waszem" - stwierdził Instytut Pamięci Narodowej.