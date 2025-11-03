Zidentyfikowano nazwiska 5 mln z ok. 6 mln ofiar Holokaustu. To przełomowy moment - poinformował jerozolimski Instytut Jad Waszem. Dodano, że tożsamość części pozostałych ofiar może nigdy nie zostać ustalona.

Teren Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau / Paweł Wodzyński / East News

Instytut Jad Waszem w Jerozolimie poinformował o zidentyfikowaniu nazwisk 5 milionów spośród około 6 milionów ofiar Holokaustu.

Instytut przyznaje, że tożsamość części pozostałych ofiar może nigdy nie zostać ustalona.

Większość ofiar Holokaustu nie ma grobów ani materialnych śladów po sobie, a identyfikacja opiera się na zeznaniach rodzin, świadków oraz analizie dokumentów i archiwów.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Zidentyfikowanie pięciu milionów nazwisk to zarówno przełomowa chwila, jak i przypomnienie o naszym wciąż niewypełnionym zobowiązaniu - powiedział Dani Dajan, prezes Instytutu Jad Waszem, który zajmuje się badaniem Holokaustu i upamiętnianiem jego ofiar.

Za każdym imieniem kryje się życie, które miało wartość - dziecko, które nigdy nie dorosło, rodzic, który nigdy nie wrócił do domu (...). Naszym moralnym obowiązkiem jest zadbać o to, by każda ofiara została zapamiętana, by nikt nie pozostał w cieniu anonimowości - dodał Dajan.

Większość ofiar Holokaustu nie ma grobów i nie pozostało po nich wiele materialnych śladów. Tożsamość ofiar ustalana jest na podstawie zeznań rodzin i świadków, analizy dokumentów i źródeł archiwalnych. Imienne zidentyfikowanie 5 milionów ofiar zajęło dziesiątki lat pracy.

Obecnie proces został przyspieszony dzięki oprogramowaniu bazującemu na sztucznej inteligencji. Według instytucji być może uda się w ten sposób odkryć tożsamość ok. 250 tys. kolejnych ofiar, ale reszta prawdopodobnie nigdy nie zostanie zidentyfikowana.

Według instytucji rosnącym wyzwaniem w badaniu Holokaustu i edukowaniu o nim jest stale malejąca liczba świadków tego zorganizowanego przez nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej ludobójstwa. Obecnie na całym świecie żyje ok. 200 tys. ocalonych z Holokaustu, za siedem lat ich liczba może zmniejszyć się o połowę.

Na stronie Jad Waszem dostępna jest baza z nazwiskami zidentyfikowanych ofiar.

Naziści chcieli nie tylko wymordować Żydów, ale wymazać ich istnienie, naszą pracą przywracamy im ludzką tożsamość i dbamy, by pamięć o nich przetrwała — podkreślił Jad Waszem.