Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed obecnością glutenu w partii chrupek kukurydzianych, które oznakowano jako bezglutenowe. Ich spożycie przez osoby z alergią bądź nietolerancją na gluten może wywołać reakcję alergiczną. Producent wycofuje z rynku produkt.

Chrupki kukurydziane - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła kontrolę, podczas której stwierdziła niezgodność w zakresie zawartości glutenu w partii chrupek kukurydzianych, które oznakowane zostały jako bezglutenowe.

"Spożycie produktu przez osoby z alergią bądź nietolerancją na gluten może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej" - ostrzegł GIS.

Chodzi o produkt Tygryski Chrupki kukurydziane o smaku toffi 70 g, o numerze partii: A0430 z datą spożycia do 01.2026.

Producentem chrupek jest TBM Sp. z o.o., Kolejowa 7A, 27-415 Kunów.

GIS poinformował, że firma TBM niezwłocznie po otrzymaniu tej informacji zaczęła wycofywać produktu z rynku. Poinformowała też odbiorców o zaistniałej sytuacji.

"Organy urzędowej kontroli żywności nadzorują proces wycofywania kwestionowanej partii z obrotu i prowadzą postępowanie wyjaśniające w sprawie" - dodał GIS.