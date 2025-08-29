Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące partii kremowych ciasteczek z syropem klonowym. Na etykiecie nie ma informacji w języku polskim o obecności soi oraz o możliwej obecności mleka i jaj.

Jak poinformował w piątek Główny Inspektorat Sanitarny, spożycie ciasteczek kremowych z syropem klonowym przez osoby uczulone na białko soi, a także na składniki mleka lub jaj może wywołać u nich reakcję alergiczną.

GIS został poinformowany, że w wyniku skargi konsumenckiej firma VIANDS Sp. z o.o. podjęła decyzję o dobrowolnym wycofaniu trzech partii ciasteczek klonowych ze względu na brak informacji na etykiecie w języku polskim o obecności alergenu: soi oraz o możliwej obecności mleka i jaj.

Pomimo że oryginalna etykieta wskazuje na obecność soi oraz możliwą obecność mleka i jaj w produkcie, soja nie jest zadeklarowana na liście składników oraz nie zawarto ostrzeżenia o możliwej obecności mleka i jaj w oznakowaniu w języku polskim.

Trzy partie ciasteczek ze złym oznaczeniem

Nazwa produktu: Kremowe ciasteczka klonowe z oryginalnym, kanadyjskim syropem klonowym, 400 g

Numer partii: 24052, Data minimalnej trwałości: 03.09.2025

Numer partii: 24355, Data minimalnej trwałości: 09.07.2026

Numer partii: 34625, Data minimalnej trwałości: 30.12.2026



Kraj pochodzenia: Kanada

Dystrybutor w Polsce: VIANDS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 3, 05-600 Grójec

Jak podał GIS, Viands Sp. z o.o. poinformowała, że niezwłocznie po otrzymaniu informacji o stwierdzonej niezgodności podjęła działania mające na celu wycofanie produktu z rynku i wdrożyła działania korygujące.

Firma opracowała właściwą etykietę, uwzględniającą obecność soi oraz możliwą obecność mleka i jaj.





