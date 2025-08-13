Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed partią produktu o nazwie "Pyłek kwiatowy". Decyzja ma związek ze stwierdzonym przekroczeniem dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w tym produkcie. Spożycie tego produktu może stanowić ryzyko dla zdrowia.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed spożyciem kolejnego produktu / GIS / Główny Inspektorat Sanitarny

Ostrzeżenie GIS. "Spożycie może stanowić ryzyko dla zdrowia"

GIS poinformował, że przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w partii produktu o nazwie "Pyłek kwiatowy" stwierdzone zostało w badaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przekazano, że na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego uznano, że "spożycie produktu zanieczyszczonego alkaloidami pirolizydynowymi na wykrytym poziomie może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów".

GIS podał szczegóły produktu. Ostrzeżenie dotyczy partii o numerze i dacie minimalnej trwałości: "13/12/2026 1/1", którego producentem jest Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Sp. z o.o., Stróże 235, 33-331 Stróże.

Produkt zniknie z sprzedaży

Jak przekazał GIS, producent rozpoczął już procedurę wycofania z rynku zakwestionowanego towaru i informowania odbiorców. Dodał, że postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie prowadzone jest przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu, czy wycofania ich z asortymentu.