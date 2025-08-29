Policjanci będą kontrolować prędkość pojazdów i sprawdzać stan trzeźwości kierujących oraz reagować na nieprawidłowe zachowania na drodze. Funkcjonariusze zwrócą uwagę na sposób przewożenia dzieci zarówno w autobusach, jak i w samochodach osobowych, a w przypadku przewozów autobusowych, także na czas pracy kierowców - przekazał Opas.

Na drogach policyjne grupy "SPEED"

Dodał, że w zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach zaangażowane będą również policyjne zespoły „SPEED”, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie szczególnie niebezpiecznym zachowaniom na drodze.

Przypominam kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej uwagi w pobliżu przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, jak też w rejonie skrzyżowań, gdzie wzrasta ryzyko wypadku drogowego z udziałem niechronionych użytkowników ruchu drogowego - zaznaczył podinsp. Opas.

Zatrważające statystyki

Policjant zaapelował też do kierowców o rozwagę, brak pośpiechu oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Statystyki policyjne z polskich dróg są zatrważające.

Od 27 czerwca, czyli od ostatniego dnia szkoły, do 28 sierpnia na polskich drogach doszło do 4463 wypadków, w których zginęło 328 osób, a 5 294 zostało rannych.

W piątek policyjna mapa wypadków ze skutkiem śmiertelnym w okresie wakacji wskazywała 299 punktów. W ubiegłym roku zakończyła się liczbą 375 takich miejsc.