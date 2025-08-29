Kierowcy powinni być czujni. W ostatni weekend wakacji na polskich drogach pojawi się więcej patroli policyjnych. Funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole prędkości i trzeźwości kierowców.
W związku z powrotami z letniego wypoczynku, na drogach w całym kraju pojawi się więcej patroli policji.
Jak poinformował podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, kierowcy powinni przygotować się na liczne kontrole, szczególnie dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości oraz stanu trzeźwości.