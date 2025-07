Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym Atorvastatin Medical Valley (Atorvastatinum), 40mg. Opakowanie leku dla pacjentów ze zwiększonym stężeniem cholesterolu zawiera 30 tabletek. Jaki jest powód?

GIF wstrzymuje w całym kraju obrót lekiem Atorvastatin Medical Valley 40 mg.

Atorvastatin Medical Valley to lek należący do grupy statyn, czyli substancji regulujących przemiany lipidów w organizmie. Jest przeznaczony do stosowania u pacjentów ze zwiększonym stężeniem cholesterolu i triglicerydów we krwi.