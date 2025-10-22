Kolejne odcinkowe pomiary prędkości zaczną działać na polskich trasach jeszcze w tym roku. Te informacje dziennikarz RMF FM potwierdził w Ministerstwie Infrastruktury. Do czerwca resort chce uruchomić odcinkowe pomiary w czterdziestu trzech kolejnych miejscach. Zdecydowana większość to fragmenty autostrad i dróg ekspresowych.
- Do czerwca 2026 r. w czterdziestu trzech kolejnych miejscach Polski mają pojawić się odcinkowe pomiary prędkości.
- Najwięcej takich miejsc przybędzie w woj. mazowieckim.
- Najnowsze dane wskazują, że w tym roku w wypadkach drogowych w Polsce zginęło o ponad 10 proc. mniej osób niż rok temu.
Dzięki środkom z KPO 128 urządzeń fotoradarowych trafi na polskie drogi. Wśród nich są 43 urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości, przede wszystkim na najwyższej kategorii dróg, chcemy poprawić bezpieczeństwo na autostradach i drogach ekspresowych, żeby tam kierowcy zdjęli nogę z gazu. Pierwsze urządzenia są już testowane, wszystkie mają być uruchomione do czerwca przyszłego roku - podkreśla w rozmowie z RMF FM wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
Pełną listę miejsc, w których obecnie działa odcinkowy pomiar prędkości, można znaleźć TUTAJ.
Według najnowszych danych, w tym roku w wypadkach drogowych w Polsce zginęło o ponad 10 proc. mniej osób niż rok temu. Eksperci komentują, że to może być efekt między innymi dodatkowych kontroli.
Oto pełna lista miejsc, gdzie najpóźniej w czerwcu 2026 roku działać ma odcinkowy pomiar prędkości:
Dolnośląskie
- Autostrada A4. Węzeł Kąty Wrocławskie — węzeł Wrocław Południe
- Autostrada A4. Węzeł Krzyżowa — węzeł Krzywa
- Autostrada A8. Węzeł Wrocław Północ — węzeł Wrocław Stadion
Kujawsko-pomorskie
- Droga ekspresowa S5. Węzeł Pruszcz — węzeł Trzeciewiec
Lubelskie
- Droga ekspresowa S17. Węzeł Kurów Zachód — węzeł Nałęczów
- Droga ekspresowa S19. Lublin Węglin — Lublin Sławinek
Lubuskie
- Droga ekspresowa S3. Gorzów Zachód — Gorzów Południe
Łódzkie
- Autostrada A1. Węzeł Piotrków Trybunalski Południe — węzeł Kamieńsk
- Autostrada A1. Węzeł Radomsko — węzeł Kamieńsk
- Autostrada A1. Węzeł Kutno — węzeł Piątek
Małopolskie
- Autostrada A4. Węzeł Tarnów Centrum — MOP Jawornik
- Autostrada A4. Węzeł Kurdwanów — Węzeł Wielicka
Mazowieckie
- Autostrada A2. Węzeł Mińsk Mazowiecki — węzeł Janów
- Droga ekspresowa S2. Węzeł Warszawa Wilanów — węzeł Lubelska
- Droga ekspresowa S7. Węzeł Tarczyn Południe — węzeł Mszczonowska
- Droga ekspresowa S7. Węzeł Radom Północ — węzeł Wolanów
- Droga ekspresowa S8. Węzeł Zielonka — węzeł Wołomin (Nowy Janków)
- Droga ekspresowa S8. Nadarzyn
- Droga ekspresowa S8. Ostrów Mazowiecka
- Droga ekspresowa S8. Węzeł Opacz — węzeł Puchały
- Droga ekspresowa S17. Garwolin Zachód — Garwolin Południe
Opolskie
- Autostrada A4. Węzeł Opole Zachód — MOP Prószków
- Autostrada A4. Węzeł Krapkowice — MOP Góra św. Anny
Podlaskie
- Droga ekspresowa S8. Kołaki — węzeł Mężenin
Pomorskie
- Droga ekspresowa S6. Węzeł Gdańsk Owczarnia — węzeł Gdańsk Lotnisko
- Droga ekspresowa S6. Karczemki — Gdańsk, ul. Jabłoniowa
- Droga ekspresowa S7. Węzeł Dworek — węzeł Nowy Dwór Gdański
Śląskie
- Autostrada A1. Węzeł Zabrze Północ — węzeł Zabrze Zachód
- Autostrada A1. Węzeł Częstochowa Południe — węzeł Woźniki
- Autostrada A1. Okolice m. Brodowe — węzeł Mykanów
Świętokrzyskie
- Droga ekspresowa S7. Kajetanów — węzeł Kielce Północ
Warmińsko-mazurskie
- Droga ekspresowa S7. Węzeł Rączki — węzeł Nidzica Południa
- Droga ekspresowa S7. Węzeł Pasłęk Północ — węzeł Marzewo
- Droga ekspresowa S7. Rychnowo — Olsztynek
- Droga ekspresowa S51. Węzeł Olsztyn Południe — Stawiguda
Wielkopolskie
- Autostrada A2. Węzeł Koło — węzeł Dąbie
- Droga ekspresowa S5. Węzeł Poznań Zachód — węzeł Stęszew
Zachodniopomorskie
- Autostrada A6. Węzeł Dąbie — węzeł Rzęśnica
- Droga ekspresowa S3. Parłówko — Brzozowo
- Droga ekspresowa S6. Kołobrzeg
- Droga ekspresowa S6. Węzeł Borkowice — Stare Bielice