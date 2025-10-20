"Nie da się przecenić znaczenia tej drogi dla bezpieczeństwa i obronności" - mówił prezydent Karol Nawrocki na uroczystości otwarcia odcinka autostrady Via Baltica łączącej Polskę z Litwą. Jak podkreślał polski prezydent, łączący nasze kraje odcinek to dużo więcej niż szlak transportowy.

Nowo otwarty odcinek autostrady Via Baltica przy polsko-litewskim przejściu granicznym Budzisko-Kalvarija / Valdemar Doveiko / PAP

Prezydent Karol Nawrocki i prezydent Litwy Gitanas Nauseda spotkali się na polsko-litewskim pograniczu.

Uroczyście otwarto nowy odcinek autostrady Via Baltica łączący oba kraje.

To jedyne tej klasy połączenie drogowe między Polską a krajami bałtyckimi i resztą Europy.

Prezydent Nawrocki podkreślił, że nowa droga to symbol bliskich relacji oraz wspólnych wartości Polski i Litwy.

Via Baltica ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, obronności oraz rozwoju gospodarczego regionu.

Prezydent Nauseda zaznaczył, że inwestycje w infrastrukturę i obronność są obecnie priorytetem dla Polski, Litwy i innych krajów bałtyckich.

Podczas uroczystości Nawrocki podkreślił, że łączący Polskę i Litwę wiadukt to z jednej strony fizyczne i symboliczne połączenie dwóch bliskich sobie narodów o wspólnej historii i wartościach, a z drugiej - połączenie trzech państw bałtyckich z resztą Europy.

"Łącznik, który wzmacnia nasze relacje"

Prezydent RP Karol Nawrocki oraz prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nauseda / Valdemar Doveiko / PAP

Droga, którą dziś oficjalnie otwieramy, jest czymś dużo więcej niż szlakiem transportowym; jest łącznikiem, który wzmacnia nasze relacje i zbliża społeczeństwa, a także przyczynia się do odporności regionu - mówił prezydent. Jak podkreślił, droga "odzwierciedla doskonały stan stosunków polsko-litewskich".

Nawrocki podkreślał, że Via Baltica to kluczowy dla całego regionu korytarz transportowy, który przyczyni się do zwiększenia inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Prezydent podkreślił jednak, że "nie można przecenić znaczenia" trasy Via Baltica dla bezpieczeństwa i obronności całego regionu.



Droga ta ma dwojakie przeznaczenie. Służy zarówno rozwojowi gospodarczemu, jak i wzmocnieniu zdolności obronnych regionu - zaznaczył prezydent RP.



Prezydent Litwy Gitanas Nauseda podkreślał, że Via Baltica odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym kontekście geopolitycznym. Litwa i Polska wraz z innymi państwami bałtyckimi bardzo poważnie traktują swoje bezpieczeństwo i intensywnie inwestują w obronność - podkreślił Nauseda.

Przebieg trasy Via Baltica

Trasa Via Baltica łączy Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę z Polską. Od granicy z Litwą w Budzisku trasa biegnie wzdłuż całej S61 i (w rejonie Ostrowi Mazowieckiej) łączy się z S8 do Warszawy. Trasa jest najważniejszym połączeniem drogowym, które łączy kraje nadbałtyckie z Europą Zachodnią. Via Baltica jest także elementem dwóch korytarzy europejskiej sieci transportowej TEN-T: Morze Północne - Morze Bałtyckie oraz Morze Bałtyckie - Morze Czarne - Morze Egejskie.