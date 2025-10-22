To ma być najładniejsza widokowo drogowa trasa w Polsce. Chodzi o fragment drogi S1 między Przybędzą i Milówką na Żywiecczyźnie. Trwają tam ostatnie prace porządkowe. Kierowcy przejadą tą trasą już jutro (23 października). Reporter RMF FM miał już przyjemność przejechania tą wyjątkowo urokliwą drogą. Zobacz film.

Widoki na S1 zapierają dech w piersiach / Jacek Skóra / RMF FM

W czwartek otwarty zostanie odcinek drogi ekspresowej S1 między Przybędzą i Milówką.

Obwodnica Węgierskiej Górki to jeden z brakujących dotąd odcinków drogi S1 o długości około 8,5 km, który połączy fragmenty trasy S-1 Żywiec – Przybędza i Milówka – Szare i zapewni płynny przejazd ekspresową trasą od Bielska-Białej do słowackiej granicy.

Zobacz film i zdjęcia z najpiękniejszej widokowo drogi ekspresowej w Polsce.

Widoki zapierają dech w piersiach, zwłaszcza teraz, kiedy liście drzew mienią się we wszystkich odcieniach brązu i czerwieni.

To bardzo ważny odcinek dla lokalnego transportu. Fragment S1 stanowi obwodnicę Węgierskiej Górki. W przeszłości dojazd do granicy ze Słowacją i duże natężenie ruchu były uciążliwe zarówno dla kierowców, jak i okolicznych mieszkańców.

Teraz płynnie będzie można pokonać odcinek od Bielska-Białej do granicy.

Tą wyjątkowo urokliwą trasą wozem satelitarnym przejechał się już reporter RMF FM Marcin Buczek. Zobacz film.

Odcinek drogi ekspresowej S1 między Przybędzą i Milówką Jacek Skóra / RMF FM

Droga przez góry, mosty i tunele

Obwodnica Węgierskiej Górki to jedna z najdroższych i najbardziej zaawansowanych technologicznie dróg w Polsce.

Ponad 85 proc. jej długości przebiega po mostach, estakadach i tunelach. Estakady sięgają wysokości 10-piętrowego bloku, a z trasy rozciągają się malownicze widoki na Beskidy.

Na odcinku 4,7 km droga jest dwujezdniowa, a na pozostałych 3,8 km jednojezdniowa. Kierowcy przejadą także przez dwa tunele o długości 830 i 1000 metrów.

Kluczowa trasa na południu kraju

Budowa S1 to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Nowa trasa ma odciążyć zatłoczoną drogę krajową nr 1 i ułatwić podróż na południe Europy.

"To drzwi na południe Europy" - podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 w województwach śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice i granicę ze Słowacją w Zwardoniu.

To nie tylko szybkie połączenie krajowe, ale także ważny szlak międzynarodowy.