Na autostradzie A4 powstaną dwa kolejne odcinkowe pomiary prędkości. Jeden z nich będzie rekordowo długi. Drogowcy zainstalują je w okolicach Opola i Góry Świętej Anny (woj. opolskie).

Na autostradzie A4 powstają dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości (Zdjęcie ilustracyjne) / JAROSŁAW JAKUBCZAK/POLSKA PRESS / East News

Na autostradzie A4 powstają dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości.

Oba zlokalizowano w woj. opolskim.

Jeden z nich będzie najdłuższym odcinkowym pomiarem prędkości w kraju.

Więcej aktualnych informacji ze świata na rmf24.pl.

O nowych pomiarach pisze "Fakt".

Pierwszy z nowych odcinków zacznie się na Węźle Opole Zachód, a skończy na MOP-ie w Prószkowie. Te dwa punkty dzieli 15 km (po uruchomieniu będzie najdłuższym odcinkowym pomiarem prędkości w kraju. Obecny rekordzista ma 14 km i znajduje się na ekspresowej S7 w pow. białobrzeskim, woj. mazowieckie).

Drugi odcinek pomiarowy znajdzie się między węzłem Krapkowice a MOP-em Góra Świętej Anny. Te dwa punkty dzieli 13 km.

Obecnie trwa instalacja niezbędnej infrastruktury.

CANARD, instytucja nadzorująca system kontroli prędkości, na razie nie informuje, kiedy nowe pomiary zaczną wyłapywać kierowców przekraczających prędkość. Jej przedstawiciele tłumaczą, że system uwzględnia możliwość błędu kierowcy, wynoszący 10 km na godzinę na całym monitorowanym odcinku. "Tymczasem średnie przekroczenie dozwolonej prędkości przez kierujących, wynosi ok. 21 km na godz. Niespełna 2 proc. kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km na godz." - pisze "Fakt", powołując się na dane CANARD.

Odcinkowy pomiar prędkości, który działa od ponad roku pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice na A4 tylko w pierwszej połowie roku zarejestrował prawie 25 tys. wykroczeń.

Wszystkie 71 systemów rozsianych po Polsce zarejestrowało w tym samym czasie 263,8 tys. wykroczeń.

W połowie przyszłego roku CANARD ma dysponować ok. 115 odcinkowymi pomiarami prędkości.