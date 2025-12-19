13:00

Spotkanie Nawrocki-Zełenski komentował na antenie Radia RMF24 wicedyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich dr Adam Eberhardt.

Karol Nawrocki powiedział, że uważa - podobnie do Wołodymyra Zełenskiego - że pokoju nie da się osiągnąć bez Donalda Trumpa.

Mam głębokie wrażenie, że mamy wspólne poglądy na to, że pokoju nie da się osiągnąć bez prezydenta USA, który jest jedynym przywódcą na świecie, który jest gotowy zmusić Putina do podpisania pokoju - stwierdził prezydent Polski.

Dziękuję panie prezydencie, dziękuję naszym zespołom za organizację tego spotkania, tej wizyty. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem z ponową oficjalną wizytą w Polsce. Dziękuję panu prezydentowi za długą rozmowę, dziękuję za otwartość (...). Dziękuję Polsce za odczuwalne wsparcie od początku inwazji dla Ukrainy i dla Ukraińców (...) - powiedział Wołodymyr Zełenski.

To była pierwsza nasza rozmowa. Odbieram ją bardzo pozytywnie (...). Otwiera ona nową kartę w naszych relacjach - nie tylko sąsiadów, ale dwóch elementów Europy, bez których w naszej części Europy w ogóle nie będzie wolności - mówił dalej prezydent Ukrainy.

Poza kwestiami strategicznymi, mamy dzisiaj świadomość i takie wrażenie odnoszą Polacy, że nasz wysiłek nie spotkał się z należytym docenieniem i to było jednym z tematów naszej rozmowy z prezydentem Zełenskim. Chcemy ten trend odwrócić (...). Wizyta prezydenta Zełenskiego w Warszawie jest złą informacją dla Rosji, dowodzi, że w strategicznych kwestiach bezpieczeństwa Polska, Ukraina i kraje regionu są razem (...) - powiedział Karol Nawrocki na wspólnej konferencji po rozmowie z prezydentem Ukrainy.

Rozmawialiśmy dziś też o kwestiach historycznych i mamy świadomość, że muszą być one rozwiązane. Wielka odpowiedzialność po stronie ukraińskiego i polskiego IPN, by te kwestie rozstrzygnąć, bo są one ważne dla Polaków (...). Ta wizyta dowodzi, że w strategicznych kwestiach bezpieczeństwa Polska, Ukraina i kraje regionu są razem - mówił dalej Nawrocki.

Spotkanie Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego się zakończyła.

Gdybym mógł doradzać prezydentowi Zełenskiemu, to zwróciłbym uwagę na to, że emocje publiczne w Polsce się zmieniają. To już nie jest tak, jak w 2022 roku, taka powszechna euforia i solidarność. W Polsce wiele się zmieniło i Polska nie jest już takim oczywistym partnerem czy sojusznikiem. Trzeba pewne rzeczy tłumaczyć, których w 2022 roku nie trzeba było - stwierdził w rozmowie z Piotrem Salakiem w Radiu RMF24 Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie i były wiceszef MSZ Instytut Wschodniej Flanki.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prezydent Ukrainy w Polsce. Cichocki: Wiele się zmieniło i nie jesteśmy już tak oczywistym partnerem

Będę dziś po południu rozmawiał z prezydentem Zełenskim, a jest o czym rozmawiać. Mamy dobre wiadomości. Obrady trwały do trzeciej nad ranem. Były pełne emocji i sporów, ale opuszczałem budynek Rady Europejskiej z satysfakcją jako ten, który był rzecznikiem wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskich na rzecz pomocy Ukrainie - powiedział premier Donald Tusk na konferencji po Szczycie Rady Europejskiej, potwierdzając tym samym informację, że do jego spotkania z prezydentem Ukrainy dojdzie o godz. 15:45.

Rozpoczęło się spotkanie "w cztery oczy". Agenda spotkania prezydenta Polski i prezydenta Ukrainy to trzy główne tematy: bezpieczeństwo, kwestie historyczne i kwestie gospodarcze.

