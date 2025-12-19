Tuż po godz. 10 Karol Nawrocki przywitał Wołodymyra Zełenskiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Kolejno prezydenci rozmawiali sam na sam. Trzy główne tematy, które poruszali, to bezpieczeństwo, kwestie historyczne i gospodarcze. Nastęnie prezydent Ukrainy zobaczy się z marszałkami Sejmu i Senatu - Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską, a po południu także z premierem Donaldem Tuskiem. Śledźcie relację na żywo na RMF24.pl i słuchajcie Faktów RMF FM.
- Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Za chwilę rozpocznie się spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
Strona ukraińska jest gotowa przyspieszyć proces ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Ogłosił też, że Ukraina oferuje Polsce konsultacje w zakresie ochrony przed dronami. Dodał, że jest też gotowy współpracować z Polską w ramach programu SAFE oraz "powitać polskie firmy w zakresie odbudowy Ukrainy".
Mamy technologię w zakresie ochrony życia ludzi. Jesteśmy bardzo mocni w zakresie produkcji broni współczesnej i skutecznej. Dlatego proponuję Polsce całe to doświadczenie. O tym mówiliśmy z panem prezydentem. Będziemy kontynuowali tę współpracę, będziemy solidarni w tym. Ukraina oferuje Polsce konsultacje w zakresie ochrony przed dronami. Wiemy, jak ochronić się wobec wszystkich rodzajów dronów - powiedział prezydent Zełenski.
Zaapelował też, aby nie dać Rosji zrujnować stosunków Ukrainy i Polski. Dużo zależy tu od retoryki obu krajów - powiedział.
"(...) Niepodległość Ukrainy i Polski to fundament, który pozwala każdemu narodowi w naszej części Europy żyć swobodnie – bez rządów Moskwy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy współpracowali, wspierali się nawzajem i koordynowali nasze wysiłki na rzecz obrony Europy i naszych narodów. Jestem wdzięczny Polsce za jej bardzo konkretne i silne wsparcie dla Ukrainy i Ukraińców – od samego początku inwazji i tradycyjnie przez wszystkie lata od odzyskania przez nas niepodległego państwa w 1991 roku" - napisał w swoich mediach społecznościowych Zełenski.