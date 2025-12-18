Znów zgrzyty między kancelariami premiera i prezydenta. Tym razem powodem jest piątkowa wizyta Wołodymyra Zełenskiego. Przywódca Ukrainy ma spotkać się m.in. z prezydentem Karolem Nawrockim. Dziś wiceszef MSZ Marcin Bosacki stwierdził, że Kancelaria Prezydenta RP nie zaprosiła przedstawiciela rządu do delegacji towarzyszącej prezydentowi Nawrockiemu na spotkaniu z Zełenskim. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że kancelaria jest w bieżącym kontakcie z MSZ.

Wołodymyr Zełenski / IMAGO/Christian Spicker/Imago Stock and People/East News / East News

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedzi Polskę i spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim.

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki poinformował, że w delegacji prezydenta zabraknie przedstawiciela MSZ.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapewnił, że kancelaria jest w stałym kontakcie z MSZ w sprawie przygotowań do wizyty.

Leśkiewicz uznał zarzuty Bosackiego za niepoważne i próbę wywołania politycznej awantury.

Co z przedstawiciel MSZ?

W piątek z wizytą w Polsce będzie przebywał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski; spotka się m.in. z prezydentem Karolem Nawrockim.

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki powiedział w TVN24, że w polskiej delegacji przy piątkowym spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy zabraknie przedstawiciela MSZ. Znowu żaden przedstawiciel rządu do delegacji prezydenta nie jest zaproszony. To absolutnie niezgodne z konstytucją, która wymaga od prezydenta, chcę powiedzieć to bardzo mocno, współpracy z rządem w sprawach międzynarodowych - podkreślił.



Wiceszef MSZ zauważył, że spotkania przywódców odbywają się w cztery oczy, z ewentualnym udziałem tłumaczy. Z kolei w delegacji - jak dodał - "zawsze powinien być przedstawiciel MSZ". Przekazał również, że jego resort przesłał do kancelarii prezydenta kilkustronicowe propozycje tez do rozmowy, wraz z materiałem informacyjnym. Dodał, że jedną z tez jest utrzymanie jednoznacznego wsparcia dla Ukrainy w jej konflikcie z Rosją.

"Próbuje wywołać polityczną awanturę"

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, pytany przez PAP o sprawę, podkreślił, że trwają ostatnie przygotowania do oficjalnej wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie. Przygotowując wizytę, jesteśmy na bieżąco w kontakcie z MSZ - zapewnił.



Według rzecznika prezydenta w tej sytuacji "formułowanie zarzutów" dotyczących składu delegacji przez Bosackiego do strony prezydenckiej jest niepoważne i nieprofesjonalne. Przed ważną dla relacji polsko-ukraińskich wizytą prezydenta Ukrainy próbuje wywołać polityczną awanturę - ocenił Leśkiewicz. Podkreślił, że agenda planowanego spotkania prezydentów Polski i Ukrainy obejmuje tematy związane z bezpieczeństwem, gospodarką i sprawami historycznymi.