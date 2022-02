Tadeusz Kościński został odwołany ze stanowiska ministra finansów. "To, co powinien zrobić teraz rząd, to wycofać się z Polskiego Ładu, bo ta dymisja niczego nie zmienia" - powiedziała w rozmowie z internetowym radiem RMF24 Alicja Defratyka, ekonomistka i autorka projektu ciekaweliczby.pl. Jej zdaniem "to, co się stało, jest przyznaniem się do winy" partii rządzącej.

REKLAMA