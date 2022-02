Minister finansów Tadeusz Kościński i jego zastępca Jan Sarnowski stracą stanowiska za chaos wokół Polskiego Ładu - ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM. Decyzja w tej sprawie już zapadła, a do dymisji ma dojść w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej ostro skomentował chaos związany z wprowadzaniem Polskiego Ładu. "Stało się coś więcej niż niewłaściwego. Przypuszczam, że ci, którzy to przygotowywali na poziomie politycznym, półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli" - stwierdził. Zapowiedział też wyciągnięcie konsekwencji personalnych.

Minister finansów Tadeusz Kościński i wiceminister Jan Sarnowski / Mateusz Marek / PAP

Nie dziwię się, że pojawiła się krytyka tego, co wydarzyło się z częścią pierwszych wypłat, bo tu mamy do czynienia z czymś, co trzeba naprawić i co jest bolesne. Stało się coś więcej niż niewłaściwego - ocenił Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla PAP. Jak podkreślił, potrzebna jest "radykalna naprawa".



Lider PiS-u zadeklarował, że po problemach związanych z wprowadzaniem Polskiego Ładu "są potrzebne decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne". Nie sprecyzował jednak, kogo konkretnie ma na myśli. Dziennikarze RMF FM ustalili, że dymisje czekają ministra finansów Tadeusza Kościńskiego i wiceministra Jana Sarnowskiego. Dojdzie do tego w perspektywie kilkunastu dni.

Faktyczna decyzja ws. dymisji - jak mówią RMF FM nieoficjalnie współpracownicy premiera - już zapadła. Stało się to podczas ostatniej narady władz Prawa i Sprawiedliwości. Nim jednak dymisje formalnie nastąpią, winowajcy mają naprawić to, co zepsuli, czyli przygotować ustawę wprowadzającą w Polski Ład serię poprawek.

Już na początku stycznia informowaliśmy, że część członków rządu domaga się dymisji ministra finansów Tadeusza Kościńskiego za chaos wokół Polskiego Ładu.

Pod koniec stycznia z resortu rozwoju i technologii do Ministerstwa Finansów przeszedł Artur Soboń . Pierwsi informowaliśmy o tym, że zostanie wiceministrem finansów i jego zadaniem będzie wsparcie wdrażania Polskiego Ładu. Według informacji RMF FM, raczej to nie on zostanie następcą Tadeusza Kościńskiego.

Chaos wokół Polskiego Ładu

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do o 12 800 zł.

Na początku stycznia media informowały jednak o szeregu grup zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały wyraźnie niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci).

Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany, które pozwolą objąć preferencją dla klasy średniej kolejnych podatników. Zgodnie z informacjami podanymi przez ministra finansów, ulgą objęci będą m.in.: emeryci i renciści, osoby na umowach zleceniach, osoby otrzymujące opodatkowane świadczenia ZUS i w szerszym zakresie nauczyciele akademiccy.