Polski Ład doprowadza do zubożenia dużej części polskiego społeczeństwa. Powinien w całości zostać wycofany - tak apeluje Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy ZUS-u napisali list, w którym wyliczają, jak nowe przepisy podatkowe dotknęły również ich. Pismo trafiło do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra finansów Tadeusza Kościńskiego.

"Różnice w wypłatach sięgają do kilkuset złotych, co przy relatywnie niskich wynagrodzeniach zasadniczych pracowników ZUS jest ogromnym uszczerbkiem na budżetach ich rodzin" - pisze związek zawodowy pracowników w liście. Wystosowany został do prezes Zakładu, ale także do premiera i ministra finansów.

Apelują w nim o wycofanie zmian, które wprowadził Polski Ład. Wymieniają dwa powody.

Pierwszy to taki, że pracownicy ZUS-u stracili po kilkaset złotych na styczniowej pensji. W związku z tym, czują się oszukani.

Przypominają, że w pandemii ciężko pracowali, żeby organizować wypłacanie rządowych pomocy, jak np. środki w ramach tarczy antykryzysowych.

Zwracają także uwagę, że pracownicy ZUS-u, w odróżnieniu od wielu innych urzędów, nie zamknęli się na pracy zdalnej, podczas szczytów kolejnych fal zachorowań, ryzykując własnym zdrowiem.

Drugi powód, to - jak piszą związkowcy - Polski Ład uderza w budżety wielu polskich rodzin.

Cytat Związek Zawodowy Pracowników ZUS apeluje o wycofanie w całości przepisów Polskiego Ładu, które doprowadzają do zubożenia dużej części społeczeństwa, w tym pracowników instytucji zaufania publicznego jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. kończą list.

Chaos wokół Polskiego Ładu w pierwszych dniach roku

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ten program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znika ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł brutto.