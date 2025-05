Od piastowskich wartości, do Polaka w kosmosie. Donald Tusk w orędziu z okazji Święta Pracy roztoczył wizję naszej ojczyzny, która ma stać się regionalną potęgą. Premier podkreślił, że czasy są wyjątkowo trudne. "Czy mamy się bać? Nie. My mamy być silni" - oświadczył.

Donald Tusk / Pawel Wodzynski / East News

Czasy są trudne, do polityki światowej wraca niepewność; wojna przestała być abstrakcją - mówił w orędziu premier Donald Tusk.

W czwartkowym orędziu premier podkreślił, że Polska inwestuje obecnie "miliardy" w zbrojenia i infrastrukturę. Zapewnił, że tworzymy armię, jakiej Polska nie miała od wieków, "super silną i nowoczesną". "Armię do wygrywania" - ocenił, przekonując, że tym razem nie zostaną popełnione błędy, a Polska będzie gotowa na rozwój wydarzeń.

Tusk odwołał się do spuścizny Bolesława Chrobrego. Polska to tysiącletnie państwo, z którym każdy musi się liczyć. Nasza rocznica jest rokiem przełomu. Oddając hołd Chrobremu, wprowadzamy piastowską doktrynę regionalnej potęgi - stwierdził.

Siła w gospodarce

Potęga nie ma opierać się wyłącznie na sile armii, ale także na stabilnej gospodarce. Donald Tusk przekonywał, że "polski potencjał jest niezaprzeczalny, a my wiemy jak go uruchomić, wiemy, co robić".

Tusk zapowiedział rozbudowanie polskiego przemysłu. Będziemy współdziałać z przedsiębiorcami, likwidujemy krępujące ich bariery - wszystkie, które tylko da się zlikwidować - powiedział szef rządu. Premier ogłosił też, że w bezprecedensowej skali zostanie zaangażowana w rozwój kraju nauka polska i nowe technologie. Jak dodał, symbolem tego "skoku technologicznego" będzie pierwszy po niemal pół wieku Polak w kosmosie". Jak zaznaczył, jego misja zaczyna się właśnie w tym jubileuszowym roku.

Siła także w polityce zagranicznej

Zdaniem Tuska, Polska w relacjach międzynarodowych dysponuje kompetencjami na najwyższym światowym poziomie, a jej głos od niepamiętnych czasów nie brzmiał tak mocno. Polska jest szanowana i słuchana. Bez Polski nie da się ułożyć nic znaczącego w Europie - stwierdził premier. W relacjach międzynarodowych dysponujemy kompetencjami na najwyższym światowym poziomie - zauważył.

Zapowiedział, że do dotychczasowych osiągnięć "dokłada kolejny element - dyplomację ekonomiczną".

Państwo będzie patronem ekspansji polskiego biznesu, naszego eksportu, interesów polskich podmiotów za granicą - oświadczył Tusk. Dodał, że będzie konsekwentnie walczył o każde miejsce pracy w Polsce, ponieważ "siła państwa bierze się z powodzenia jego obywateli".

Premier Donald Tusk w czwartkowym orędziu telewizyjnym nawiązał do obchodzonej w czwartek 21. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, do przypadającego 2 maja Dnia Flagi, a także do święta Konstytucji 3 Maja.

Według premiera uchwalenie Konstytucji 3 maja było postanowieniem, że Polska chce być nowoczesnym i silnym państwem. Kiedy będziemy patrzeć w te dni na polskie sztandary, pomyślmy z dumą, że to właśnie nam przypadł zaszczyt, żeby to wielkie marzenie zrealizować. To nam przypadło, już nie tylko marzyć, ale przede wszystkim działać - zauważył Tusk.