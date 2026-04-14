Do połowy kwietnia 2026 roku na konta uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych trafi dopłata roczna w wysokości 240 zł. Jednak nie każdy może liczyć na ten bonus. Sprawdzamy, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać pieniądze oraz kto zostanie pominięty.

Dopłata roczna z PPK za 2025 rok wynosi 240 zł i zostanie wypłacona do 15 kwietnia 2026 r.

Aby otrzymać dopłatę, trzeba zgromadzić w 2025 roku wpłaty na rachunek PPK o wartości co najmniej 979,86 zł (lub 244,97 zł przy obniżonej składce).

Dopłata nie przysługuje osobom, które przekroczyły limit dochodów lub rozpoczęły wypłatę środków po 60. roku życia.

Kiedy dopłata roczna z PPK?

Do 15 kwietnia 2026 roku na rachunki uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zostanie przekazana dopłata roczna za 2025 rok. Wysokość świadczenia to 240 zł. Dopłata ta stanowi dodatkowy zastrzyk gotówki dla osób, które regularnie oszczędzają w ramach programu.

Aby otrzymać dopłatę, należy spełnić określone warunki. Kluczowym kryterium jest suma wpłat dokonanych na rachunek PPK w 2025 roku. Standardowo, uczestnik musi zgromadzić wpłaty o łącznej wartości co najmniej 979,86 zł. Ta kwota odpowiada 3,5 proc. sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w poprzednim roku, które wynosiło 4666 zł.

Niższy próg dla osób z obniżoną składką

Dla uczestników, którzy zdecydowali się na obniżenie podstawowej składki poniżej standardowych 2 proc. wynagrodzenia, obowiązuje niższy próg. W ich przypadku wystarczy, by suma wpłat wyniosła minimum 244,97 zł, czyli jedną czwartą podstawowego wymaganego poziomu.

Kto nie otrzyma dopłaty z PPK?

Nie wszyscy uczestnicy programu mogą liczyć na dopłatę roczną. Istnieją sytuacje, w których świadczenie nie przysługuje. Dotyczy to:

Przekroczenia limitu dochodów : Osoby, które w którymkolwiek miesiącu 2025 roku - mimo obniżenia wpłaty podstawowej poniżej 2 proc. wynagrodzenia - osiągnęły łączne miesięczne dochody przekraczające 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia, nie otrzymają dopłaty.

: Osoby, które w którymkolwiek miesiącu 2025 roku - mimo obniżenia wpłaty podstawowej poniżej 2 proc. wynagrodzenia - osiągnęły łączne miesięczne dochody przekraczające 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia, nie otrzymają dopłaty. Wypłaty środków po 60. roku życia: Uczestnik, który po ukończeniu 60 lat rozpoczął już wypłatę środków z PPK, również nie jest uprawniony do dopłaty za dany rok.

Jedna dopłata roczna - nawet przy kilku rachunkach

Warto pamiętać, że niezależnie od liczby posiadanych rachunków PPK, uczestnik może otrzymać tylko jedną dopłatę roczną. Jeśli dana osoba ma kilka rachunków, dopłata zostanie przekazana na ten, który został założony najpóźniej. W przypadku, gdy kilka umów zawarto tego samego dnia, pieniądze trafią na rachunek z najwyższą wartością zgromadzonych środków.

PPK w liczbach - rosnąca popularność programu

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, który funkcjonuje w Polsce od 2019 roku. Program był wdrażany etapami - początkowo objął największe firmy, a od 2021 roku także przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 20 osób.

Na koniec lutego 2026 roku wartość aktywów netto zgromadzonych w PPK przekroczyła 48 miliardów złotych. W samym lutym liczba nowych uczestników wzrosła o 54 tysiące, a łączna partycypacja w programie osiągnęła poziom 59,14 proc.

W tym roku na konta 2,4 miliona uczestników trafią dopłaty roczne o łącznej wartości 572,7 mln zł - to aż o 52 mln zł więcej niż rok wcześniej. Dla porównania, w pierwszym roku funkcjonowania programu (2019) wartość dopłat wyniosła zaledwie 34,7 mln zł.