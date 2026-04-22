​Zbliżający się długi weekend majowy sprawia, że wielu Polaków zastanawia się, czy najbliższa niedziela będzie niedzielą handlową. To ważna informacja dla wszystkich, którzy planują większe zakupy przed majówką. 26 kwietnia 2026 roku wypada niedziela handlowa. Wiele sklepów sieciowych będzie czynnych aż do godz. 22.

Sklepy będą otwarte w standardowych, niedzielnych godzinach.

Nadchodząca niedziela, 26 kwietnia 2026 roku, to wyjątkowa okazja dla wszystkich, którzy chcą przygotować się na majówkę. To właśnie tego dnia sklepy będą otwarte, umożliwiając zrobienie większych zakupów przed długim weekendem. Warto pamiętać, że to ostatnia niedziela handlowa przed początkiem maja, dlatego sieci handlowe przygotowały specjalne promocje.

Zasady handlu w niedziele - co mówi prawo?

Obowiązująca od 2018 roku ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta wprowadziła znaczące zmiany w funkcjonowaniu sklepów. W 2026 roku przewidziano kilka niedziel handlowych. W pozostałe niedziele większość dużych sklepów, takich jak Biedronka, Lidl czy Auchan, pozostaje zamknięta.

Choć w niehandlowe niedziele duże markety są zamknięte, nie oznacza to, że nie można zrobić żadnych zakupów. Otwarte pozostają stacje paliw z mini-sklepami, piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie oraz apteki. Popularne sklepy sieci Żabka również często są dostępne, ale tylko wtedy, gdy za ladą stoi właściciel - to furtka przewidziana w przepisach, z której sieć korzysta regularnie.

Pełna lista niedziel handlowych w 2026 roku

Aby uniknąć nieporozumień i niepotrzebnych wizyt w zamkniętych sklepach, warto zapisać sobie daty wszystkich niedziel handlowych w 2026 roku. Oto one:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

Planuj zakupy z wyprzedzeniem

W związku z ograniczoną liczbą niedziel handlowych, planowanie zakupów z wyprzedzeniem staje się coraz ważniejsze. Szczególnie przed długimi weekendami, takimi jak majówka, warto skorzystać z okazji i odwiedzić sklepy właśnie w niedzielę handlową. Sieci handlowe często przygotowują na ten czas specjalne oferty i promocje, które pozwalają zaoszczędzić na większych zakupach.