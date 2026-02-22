Majówka zbliża się wielkimi krokami. W tym roku przypada ona odpowiednio na piątek, sobotę i niedzielę (1, 2, 3 maja 2026 r.). Czy za 2 i 3 maja należą się "dodatkowe dni wolne"? Kodeks pracy stawia tę sprawę jasno. Sprawdź, jakie zasady określa prawo pracy ws. świąt.

Czy za 2 i 3 maja 2026 r. należą się dodatkowe dni wolne? (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Czy za 2 i 3 maja 2026 r. należą się "dodatkowe dni wolne"?

Jak obliczyć wymiar czasu pracy?

Dni wolne od pracy w 2026 r. Kiedy wziąć urlop, aby wydłużyć wypoczynek?

Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

Majówka 2026: Czy należą się dodatkowe dni wolne?

Kodeks pracy stawia sprawę jasno - w tym roku za 2 i 3 maja nie należą się "dodatkowe dni wolne". Dlaczego? 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest to jednak dzień ustawowo wolny od pracy. Bez względu zatem w jaki dzień przypada 2 maja - nie należy się "dodatkowy dzień wolny".

Jak sytuacja wygląda w przypadku 3 maja? Obchodzimy wówczas Święto Narodowe Trzeciego Maja, które jednocześnie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W tym roku przypada w niedzielę, więc również nie należy się "dodatkowy dzień wolny".

Kwestię świąt w kontekście wymiaru czasu pracy ściśle reguluje polskie prawo.

Cytat Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin art. 130 § 2 Kodeksu pracy

Prawo pracy. Jak obliczyć wymiar czasu pracy?

Kodeks pracy zawiera bardzo szczegółowe regulacje w tej sprawie. Jednak obliczenie miesięcznego wymiaru czasu pracy nie jest trudne. Aby go określić, należy kolejno:

40 godzin pomnożyć razy liczbę pełnych tygodni w miesiącu;

dodać po 8 godzin za każdy dzień roboczy, który "wystaje" - wypada w "niepełnym" tygodniu miesiąca (np. tak jak pod koniec marca 2026 r.: poniedziałek i wtorek, 30-31.03);

odjąć 8 godzin za każdy dzień ustawowo wolny od pracy, przypadający w inny dzień niż niedziela.

W wyniku tych działań otrzymamy liczbę godzin, którą musimy przepracować w ciągu jednego miesiąca przy pracy na pełny etat.

Dni wolne od pracy w 2026 r.

Za nami już dwa dni wolne od pracy w bieżącym roku - 1 stycznia (Nowy Rok) i 6 stycznia (Święto Trzech Króli).

Pozostałe dni wolne od pracy w 2026 r.:

5 kwietnia, niedziela - Wielkanoc;

6 kwietnia, poniedziałek - Poniedziałek Wielkanocny;

1 maja, piątek - Święto Pracy;

3 maja, niedziela - Święto Narodowe Trzeciego Maja;

24 maja, niedziela - Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego);

4 czerwca, czwartek - Boże Ciało;

15 sierpnia, sobota - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada, niedziela - Wszystkich Świętych;

11 listopada, środa - Narodowe Święto Niepodległości;

24 grudnia, czwartek - Wigilia Bożego Narodzenia;

25 grudnia, piątek - pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

26 grudnia, sobota - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Jak najlepiej wykorzystać dni wolne?

W jakie dni robocze najlepiej wziąć urlop, żeby maksymalnie wykorzystać dni wolne? Warto zaznaczyć, że w najbardziej komfortowej sytuacji będą pracownicy, którzy wpracują wyłącznie w dni robocze i nie muszą przychodzić do pracy w weekendy.

Najbliższa okazja do wydłużenia wypoczynku pojawi się w kwietniu przy okazji Wielkanocy - biorąc urlop w piątek 3 kwietnia, można zyskać wolne aż do poniedziałku 6 kwietnia (łącznie 4 dni).

Później, warto wykorzystać jeden dzień urlopu w piątek 5 czerwca. Wówczas wypoczynek można zaplanować od czwartku 4 czerwca (Boże Ciało) aż do niedzieli 7 czerwca - łącznie 4 dni.

Kolejna okazja będzie dopiero w grudniu. Warto wtedy wykorzystać "dodatkowy dzień wolny" za drugi dzień Bożego Narodzenia - przypadający w sobotę 26 grudnia - w następnym tygodniu (28.12.2026-03.01.2027) i wziąć jeszcze 3 dni urlopu. Wówczas od pracy można odpocząć od 24 grudnia (Wigilia Bożego Narodzenia) aż do 1 stycznia 2027 r. (Nowy Rok, ustawowo wolny od pracy), co daje razem 9 dni wolnych od pracy.