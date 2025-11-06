Polska ochrona zdrowia nie jest bankrutem i nie będzie – przekonywała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM była minister zdrowia Izabela Leszczyna. Posłanka wskazywała, że europejskie systemy zdrowia mają problemy finansowe, m.in. dlatego, że społeczeństwa się starzeją, a leki są coraz droższe. "Nie chcemy zlikwidować ani jednego szpitala, chcemy przekształcać szpitale na centra pomocy mieszkańcom. Nie chcemy szpitali, które przez połowę dnia stoją puste" – mówiła polityk.
W publicznym systemie zdrowia nie wystarcza na wszystko, co chcielibyśmy dać naszym pacjentom - powiedziała w RMF FM Izabela Leszczyna, komentując doniesienia o konieczności przesuwania na późniejsze terminy niektórych procedur medycznych, w związku z brakiem pieniędzy.
Polityk KO dodała, że w tym roku brakuje 10 mld zł, "bo nasi poprzednicy przerzucili finansowanie ratownictwa, leków dla dzieci i seniorów, wysokospecjalistycznych procedur z budżetu do NFZ-u".