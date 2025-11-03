​Szpitale w całej Polsce ograniczają przyjęcia nowych pacjentów, w tym chorych onkologicznie. Powodem są wyczerpane limity finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Część planowych zabiegów zostaje przełożona nawet na 2026 rok. Sytuacja budzi niepokój zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy.

/ Shutterstock

Coraz więcej szpitali w Polsce przestaje przyjmować nowych pacjentów, w tym osoby wymagające leczenia onkologicznego. Z informacji przekazywanych przez przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej wynika, że placówki przekładają leczenie na przyszły rok z powodu wyczerpania rocznych limitów finansowania przez NFZ. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy szpitali w województwie pomorskim.

Problemy z finansowaniem

Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej Jakub Kosikowski podkreśla, że sygnały o ograniczeniach leczenia napływają z całego kraju. Niektóre szpitale zaczęły limitować nawet świadczenia, które dotychczas nie były objęte limitami, ponieważ nie mają już możliwości kredytowania leczenia. Skoro NFZ od kilku miesięcy nie płaci, szpitale same zaczęły nakładać limity. Nie są w stanie dłużej kredytować leczenia - wyjaśnia Kosikowski.

Ograniczenia często wprowadzane są nieformalnie. Przykładem jest zakaz przyjmowania nowych pacjentów do leczenia w programie lekowym reumatoidalnego zapalenia stawów. Nowi pacjenci słyszą, że nie rozpoczną leczenia przed nowym rokiem, ponieważ nie ma na to środków.

Dodatkowe środki, ale luka w budżecie wciąż ogromna

W ubiegłym tygodniu NFZ otrzymał dodatkowe 3,5 mld zł na sfinansowanie świadczeń, co zmniejszyło tegoroczną lukę w budżecie Funduszu do około 10,5 mld zł. To jednak wciąż za mało, by pokryć wszystkie potrzeby. Łączna dotacja dla NFZ w 2025 roku wyniosła już 31 mld zł. Wkrótce do Funduszu ma trafić także około 1 mld zł z obligacji na polecenie premiera.

Według szacunków Ministerstwa Zdrowia, luka finansowa w ochronie zdrowia w 2026 roku może wynieść aż 23 mld zł. Oznacza to, że problem z finansowaniem leczenia może się jeszcze pogłębić.