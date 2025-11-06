Ewa Pajor znalazła się wśród 17 nominowanych do tytułu Piłkarki Roku FIFA. Polka została doceniona za znakomity sezon - zdobyła 43 bramki w 46 meczach Barcelony oraz przyczyniła się do historycznego awansu reprezentacji Polski na kobiece mistrzostwa Europy, gdzie strzeliła gola w zwycięskim meczu z Danią 3:2. Szansę na wyróżnienie od FIFA mają także Wojciech Szczęsny czy Robert Lewandowski.

Plebiscyt FIFA: Polacy z szansą na prestiżowe wyróżnienia / Felipe Mondino/IPA Sport/ABACA/Adam Davy/PA Wire / PAP

Ewa Pajor została nominowana do tytułu Piłkarki Roku FIFA za znakomity sezon w Barcelonie i historyczny awans Polek na mistrzostwa Europy.

Robert Lewandowski ma szansę na miejsce w Drużynie Roku, a Wojciech Szczęsny walczy o tytuł Najlepszego Bramkarza.

Wśród nominowanych do Piłkarza Roku dominują zawodnicy Paris Saint-Germain.

Ewa Pajor w walce o nagrodę zmierzy się m.in. z czterema koleżankami z klubu, w tym z dwukrotną laureatką Aitaną Bonmati i Alexią Putellas, która triumfowała w 2021 i 2022 roku.

Wśród nominowanych do tytułu Piłkarza Roku znalazło się 11 zawodników, głównie triumfatorów Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain: Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Vitinha i Nuno Mendes. Na liście są także Harry Kane (Bayern Monachium), Cole Palmer (Chelsea), Pedri, Lamine Yamal i Raphinha (Barcelona), Kylian Mbappe (Real Madryt), oraz Mohamed Salah (Liverpool).

Robert Lewandowski, dwukrotny zwycięzca plebiscytu FIFA (2020, 2021), tym razem znalazł się w gronie 22 napastników walczących o miejsce w Drużynie Roku. Szansę na wyróżnienie ma także Wojciech Szczęsny, który jest jednym z ośmiu nominowanych do tytułu Najlepszego Bramkarza.

Nagroda FIFA dla Piłkarza Roku przyznawana jest od 1991 roku. W latach 2010-2015 FIFA i "France Football" wspólnie wręczały "Złotą Piłkę FIFA", jednak od 2016 roku oba plebiscyty prowadzone są oddzielnie. We wrześniu Złotą Piłkę "France Football" otrzymał Ousmane Dembele.