Na Gorącą Linię RMF FM otrzymujemy sygnały od Was o utrudnieniach związanych ze znalezieniem w aptekach szczepionki przeciwko wirusowi RSV. Problem potwierdzają w rozmowie z naszym dziennikarzem farmaeuci, wśród nich przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej. Od początku kwietnia ta szczepionka jest dostępna bezpłatnie dla kobiet w ciąży i dla osób, które skończyły 65 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na pytania dziennikarza RMF FM Michała Dobrołowicza uspokaja, że zabezpieczony jest zapas preparatu na kilka miesięcy. Tym planom towarzyszy założenie, że miesięcznie w Polsce wykorzystywanych jest około 800. dawek szczepionki.

Informacje z punktów szczepień potwierdzają, że wraz z decyzją o refundacji preparatu przeciwko RSV, czyli syncytialnemu wirusowi oddechowemu, zainteresowanie tym preparatem (szczepionka Abrysvo) mocno wzrosło.

Prawo do bezpłatnej szczepionki mają kobiety między 32. a 36. tygodniem ciąży oraz wszyscy, którzy skończyli 65 lat. Zwłaszcza w przypadku pierwszej grupy czas jest bardzo ważny. Chodzi o to, by preparat przyjąć w ostatniej części ciąży, by mama mogła przekazać przeciwciała przez łożysko dziecku, które przyjdzie na świat i zapewnić mu w ten sposób ochronę w pierwszych miesiącach życia.

Co na to Główny Inspektorat Farmaceutyczny?

Z informacji, jakie nasz dziennikarz uzyskał w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym wynika, że w aptekach w całej Polsce jest obecnie około 1600 dawek szczepionki przeciwko RSV (Abrysvo). Do hurtowni trafiło z kolei 4800 dawek, które mają następnie zostać przekazane do aptek. Dostępność preparatu ma się dzięki temu poprawić. Dziennikarz RMF FM będzie sprawdzał, czy tak faktycznie wydarzy się po weekendzie i czy efekt zauważą farmaceuci zamawiający szczepionkę do aptek z hurtowni oraz pacjenci, którzy zgłaszają się na szczepienie. Szczepienie przeciwko RSV od lutego można wykonać także w aptece, tam farmaceuci mogą wystawiać recepty farmaceutyczne na refundowane szczepionki. W Polsce jako punkty szczepień działa około półtora tysiąca aptek.

Specjalista chorób zakaźnych i pediatra profesor Ernest Kuchar zwracał uwagę w czasie rozmowy z RMF FM na temat najnowszej listy leków refundowanych, że wiosna to też jest dobry moment na szczepienie, bo szczepionka przeciw RSV daje dłuższą odporność niż preparat przeciwko grypie czy przeciwko Covid-19. Badania pokazują, że osoby szczepione w poprzednim sezonie zachowują odporność na drugi, a nawet trzeci sezon. W tym momencie traci na znaczeniu terminowe wykonanie szczepienia, by koniecznie wykonać je przed sezonem wzmożonych zachorowań - podkreśla prof. Kuchar.

Ile było zachorowań na RSV?

Zapasy refundowanej szczepionki przeciwko RSV nie wydają się duże w kontekście danych demograficznych. Rocznie w Polsce w ciążę zachodzi około 220 tysięcy kobiet. Powiększa się liczba osób w wieku 65+. Według danych GUS-u, w 2023 roku liczba osób, które skończyły 65. lat wynosi obecnie prawie 8 milionów. To ponad jedna czwarta ogólnej liczby ludności. Dla porównania - w 1990 roku osoby w wieku 65+ stanowiły jedynie około dziesięciu procent populacji. Biorąc pod uwagę te liczby i patrząc na zainteresowanie preparatem po wprowadzeniu refundacji, można spodziewać się, że liczba niespełna tysiąca dawek szczepionki na miesiąc może okazać się niewystarczająca, by zapewnić łatwy dostęp wszystkim chętnym do darmowego szczepienia.

Jaka jest sytuacja w praktyce, pokażą najbliższe tygodnie. Na pewno będziemy to sprawdzać. Jak ustalił nasz reporter, trwa procedura dotycząca refundacji kolejnej szczepionki przeciwko RSV (preparat Arexvy), innego producenta. Szanse na refundacje są najwcześniej od lipca 2025 roku, gdy w życie wejdzie kolejna lista leków refundowanych.

Od początku roku w Polsce potwierdzono ponad 81 tysięcy zachorowań na RSV - wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Dla porównania: rok temu, w analogicznym okresie, zakażeń było ponad dwa razy mniej, 36 tysięcy. Niemal co trzecie zachorowanie dotyczy dzieci, które nie mają jeszcze dwóch lat.

Od początku kwietnia, wraz z wejściem w życie nowej listy refundacyjnej, bezpłatna dla osób w wieku 65+ jest też szczepionka przeciwko półpaścowi (szczepionka Shingrix). Połowę ceny za ten preparat płacą osoby, które mają co najmniej 18 lat i osłabioną odporność, na przykład przez przewlekłe przyjmowanie leków immunosupresyjnych po przeszczepie.