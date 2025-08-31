"Dosyć ustępstw, musimy być twardzi i dobrze przygotowani" - mówił w niedzielę Donald Tusk. Szef rządu i Ursula von der Leyen spotkali się na Podlasiu. Premier wraz z szefową Komisji Europejskiej wizytują granicę polsko-białoruską.

Donald Tusk i Ursula von der Leyen w Krynkach / Artur Reszko / PAP

Tusk: Wyzwolić się spod sowieckiej dominacji

Podczas wspólnego oświadczenia dla mediów, przy zmodernizowanej zaporze na granicy w Ozieranach Małych, szef polskiego rządu nawiązywał do przypadającej w niedzielę 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Nie jesteśmy tutaj, aby czcić rocznicę, ale droga Ursulo, pani przewodnicząca, wybrałem to miejsce - zgodnie też z twoją sugestią - żeby pokazać, na czym polega dzisiaj współczesna solidarność. Dla nas i wtedy, 45 lat temu, Solidarność to było wielkie marzenie o niepodległości, to był wielki ruch, którego zadaniem było także połączenie Europy i odgraniczenie się od złego świata, od ówczesnego imperium zła. I ta granica jest dzisiaj tak samo istotna, jak wtedy istotnym było nasze marzenie, aby wyzwolić się zspod sowieckiej dominacji - mówił premier Tusk.

Tusk: Musimy być dobrze przygotowani

Tusk podkreślił, że ostatnie dni i tygodnie wojny na Ukrainie bardzo wyraźnie pokazują, że "żadne ustępstwa, żadna subtelna gra z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i agresywną Rosją nie prowadzi do sukcesu, nie gwarantuje nam bezpieczeństwa".

Polska, Europa, NATO, Stany Zjednoczone muszą znowu tak, jak kiedyś, tak jak 45 lat temu czuliśmy wsparcie całego Zachodu, kiedy powstała "Solidarność", muszą także dzisiaj być bardzo twardzi, zdecydowani, solidarni wobec tej kolejnej wersji imperium zła - zaznaczył szef rządu.

Jak mówił, "dosyć ustępstw, musimy być twardzi i dobrze do tego przygotowani". Polska dobrze się przygotowuje, a Unia Europejska i osobiście pani przewodnicząca są tutaj także po to, żeby znaleźć argumenty, żeby przekonać wszystkich w Europie, że ta granica, to jest granica której musimy strzec, w którą musimy inwestować także europejskie pieniądze - powiedział Tusk.

Tusk: Nikt nikomu łaski nie robi

Sszef rządu zaznaczył, że Polska liczy na "bardzo poważny" udział w podziale środków z europejskich programów wzmacniających bezpieczeństwo, m.in. programu SAFE. Aplikujemy o dziesiątki miliardów euro i mówimy o tym bez kompleksów. My nikogo o nic nie prosimy, bo w tej sprawie nikt nikomu łaski nie robi - zaznaczył Tusk.

Polska zainwestuje w przyszłym roku 200 miliardów złotych w obronę, w przemysł obronny i w polską armię. Więc my poważnie traktujemy swoje obowiązki i oczekujemy od wszystkich instytucji i państw w Europie równie poważnego traktowania kwestii bezpieczeństwa wschodniej granicy i twardego stanowiska wobec agresora i wobec Rosji - powiedział.

Według Tuska obecność przewodniczącej KE na granicy polsko-białoruskiej potwierdza, że bezpieczeństwo to dzisiejszy europejski priorytet. Bezpieczna Polska, bezpieczna granica, to jest bezpieczna Europa i bezpieczne europejskie granice - podkreślił premier.

Tusk: No i przeżyliśmy

Na zakończenie wspólnego oświadczenia dla mediów Tusk przyznał, że kiedy wraz z von der Leyen zmierzali na miejsce konferencji, otrzymali informację i rekomendację od ochrony, aby z niej zrezygnować lub zmienić jej miejsce, gdyż "pojawili się białoruscy żołnierze z długą bronią".

No i pytam pani przewodniczącej, co ona na to. Czy jest gotowa jednak uczestniczyć w tej konferencji, w tym miejscu. I usłyszałem te słowa, jakie chciałem usłyszeć, i dla nas tu w Polsce oczywiste: zero ustępstw, nikt nas tutaj nie będzie straszył, ani niepokoił - powiedział premier. Jesteśmy tu po to także, żeby pokazać tę prawdziwą europejską determinację - dodał.

Dziękuję także za ten gest, on wcale nie jest taki częsty. No i przeżyliśmy - podsumował szef rządu.

Von der Leyen: Pełna solidarność

Zaproponowaliśmy dziesięciokrotny wzrost na mobilność wojskową i ponad pięciokrotny wzrost wśród inwestycji zbrojeniowych. To budżet długookresowy, który ma jasne skupienie i podkreślenie ważności spraw wojskowych, militarności wojskowej i ochrony granic - powiedziała von der Leyen. Musimy także dotrzeć do tego momentu, kiedy ten budżet zacznie działać w długim okresie i musimy już teraz zająć się inwestycjami obronnymi. Tu mamy po pierwsze temat wsparcia finansowego - dodała.

Szefowa KE zwróciła się do premiera Donalda Tuska: To podczas Twojej polskiej prezydencji uwzględniliśmy 800 mld euro inwestycji w ramach planu obronnego. Te 800 miliardów euro mogą i powinny zostać zainwestowane do roku 2030 - zaznaczyła.

Von der Leyen przypomniała, że udało się także przyspieszyć instrument wspólnych zakupów - program SAFE. To 150 mld euro na wspólne zakupy. Tak, abyśmy uczynili nasz dom, Unię Europejską, silniejszym i bezpieczniejszym - podkreśliła i dodała, że 19 państw wystąpiło już po udział w projekcie SAFE, a Polska będzie jego największym beneficjentem. Z jednej strony możemy wykorzystać te 150 mld euro z programu SAFE na nasze wspólne zakupy, wzmacniające naszą podstawę bazę przemysłową, ale możemy także użyć tego, aby inwestować w bazę przemysłową Ukrainy, ponieważ jest dla nas krytycznie ważne, aby Ukraina pozostała silna, aby nasze sąsiedztwo było silne i chronione - podsumowała.

Jestem tutaj po to, aby wyrazić pełną solidarność Europy z Polską jako krajem frontowym - powiedziała von der Leyen. Już od lat ty i Polacy macie do czynienia z celowymi i cynicznymi atakami hybrydowymi - powiedziała. Chciałabym podkreślić, że Europa stoi z wami ramię w ramię na wszystkie możliwe sposoby - zaznaczyła przewodnicząca.

Dlatego patrząc długookresowo na naszą propozycję nowego budżetu na kolejne 7 lat w Unii Europejskiej, potrajamy inwestycje w ochronę i zarządzanie migracją i granicami - podkreśliła.

Odprawa w Krynkach

W placówce Straży Granicznej w Krynkach premier Donald Tusk i szefowa KE uczestniczyli w odprawie z kadrą dowódczą SG i wojska - służb biorących udział w ochronie granicy polsko-białoruskiej, na której od kilku lat mają miejsce działania hybrydowe i presja migracyjna inspirowana przez Białoruś i Rosję.

W Podlaskiem na 186 km granicy z Białorusią stoi stalowe ogrodzenie o wysokości 5,5 m, jego uzupełnieniem jest bariera elektroniczna działająca na 206 km tej granicy, także na odcinkach rzecznych. Natomiast w Lubelskiem bariera elektroniczna powstała wzdłuż granicznej rzeki Bug; ma długość 171 km.

Jak wynika z komunikatu KPRM, oprócz obronności i bezpieczeństwa na wschodniej granicy UE, tematem rozmów w Krynkach jest też m.in. program preferencyjnych pożyczek SAFE, który jest elementem planu dozbrajania Europy m.in. w związku z rozwijaniem potencjału militarnego przez Rosję.

Po odprawie ze służbami, Donald Tusk i Ursula von der Leyen obejrzeli miejsce składowania elementów do budowy "Tarczy Wschód", a potem zmodernizowaną, stalową zaporę na granicy.

Wizyta w Polsce szefowej KE odbywa się w ramach - rozpoczętej w piątek - serii jej spotkań w państwach unijnych, graniczących z Rosją i Białorusią. Łącznie Ursula von der Leyen odwiedzi siedem państw: Estonię, Litwę, Finlandię, Łotwę, Polskę, Bułgarię i Rumunię.