Tylko prezydent Francji Emmanuel Macron otrzymał dotąd nieoficjalne zaproszenie na obchody 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych - informuje niemiecki tygodnik "Der Spiegel". Pozostali europejscy przywódcy, w tym kanclerz Niemiec Friedrich Merz, nie znaleźli się na liście gości.

Według ustaleń niemieckiego tygodnika "Der Spiegel", powołującego się na kilku europejskich dyplomatów, spośród europejskich liderów jedynie Emmanuel Macron otrzymał nieoficjalne zaproszenie do udziału w uroczystościach z okazji 250-lecia niepodległości USA. Ani Biały Dom, ani Pałac Elizejski nie odpowiedziały na pytania dziennikarzy dotyczące tej sprawy.

Tygodnik podkreśla, że oficjalne zaproszenia mogą jeszcze zostać wysłane. Jednak - jak zauważa jeden z europejskich dyplomatów - terminarze spotkań szefów państw i rządów są zwykle ustalane z dużym wyprzedzeniem. Gdyby termin był już zarezerwowany, większość z nich prawdopodobnie zmieniłaby plany, by nie urazić niepotrzebnie prezydenta USA - podkreślił równocześnie cytowany przez "Der Spiegel" dyplomata.

Dyplomatyczne napięcia na linii USA-Niemcy

Brak zaproszenia dla niemieckich polityków, w tym kanclerza Friedricha Merza, może mieć związek z ostatnimi wypowiedziami prezydenta USA. Zarzucił on sojusznikom z NATO, w tym Niemcom, niewystarczające wsparcie w wojnie przeciwko Iranowi.

Sytuację dodatkowo zaogniła krytyka USA przez kanclerza Merza oraz decyzja Pentagonu o wycofaniu 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec i rezygnacji z rozmieszczenia systemów Typhon, służących do wystrzeliwania m.in. pocisków Tomahawk.

250. rocznica niepodległości USA

Obchody 4 lipca, czyli Dnia Niepodległości, to jedno z najważniejszych świąt w Stanach Zjednoczonych. W tym roku data ta nabiera szczególnego znaczenia - Amerykanie świętować będą 250. rocznicę ogłoszenia niepodległości od Wielkiej Brytanii.