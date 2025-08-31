Tragiczny wypadek na drodze ekspresowej koło Lublina. W nocy dwaj mężczyźni, zmieniając koło w samochodzie, zginęli potrąceni przez ciężarówkę.

Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę w Panieńszczyźnie w powiecie lubelskim.

W jadącym w kierunku Warszawy samochodzie dostawczym uszkodzona została opona - informuje reporter RMF FM Dominik Smaga.

Jadący dostawczakiem mężczyźni zjechali na pas awaryjny, żeby zmienić koło i wtedy zostali uderzeni przez ciągnik siodłowy z pustą lawetą do przewozu samochodów.

Obaj mężczyźni zginęli na miejscu. Według policji, bus stał na pasie awaryjnym, ustawiony był też trójkąt ostrzegawczy.

Kierowca ciągnika został zatrzymany. Był trzeźwy.

Ruch w tym miejscu już odbywa się normalnie.