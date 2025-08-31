Do niecodziennego zdarzenia doszło na lotnisku w Stambule. Samolot linii Libyan Airlines odleciał do Trypolisu bez pasażerów, gdy operator lotniska odmówił jego obsługi z powodu niezapłaconych długów.

Samolot poleciał bez pasażerów / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według libijskiego przewoźnika w piątek tureckie lotnisko nie pozwoliło pasażerom wejść na pokład samolotu, mimo że trzy dni wcześniej otrzymało niemal połowę zaległości.

Libijskie linie uznały, że jest to wydarzenie bezprecedensowe w historii lotnictwa.

W oświadczeniu wydanym w sobotę Libyan Airlines przeprosiły podróżnych, twierdząc, że na odwołanie lotu nie miało żadnego wpływu.

Firma zobowiązała się do zwrotu pełnego kosztu biletów i obiecała poszkodowanym pasażerom specjalne zniżki na przyszłe rezerwacje.