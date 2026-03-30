Maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych

W niedzielę weszła w życie nowelizacja dotycząca ustawy o zapasach ropy naftowej. Wprowadza ona mechanizm wyliczania maksymalnych cen paliw na stacjach. Od 31 marca, w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT, sprzedawcy paliwa nie będą mogli przekroczyć cen maksymalnych.

Cena ta będzie wyliczana na podstawie codziennych cen hurtowych, powiększonych o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową (0,30 zł za litr) oraz VAT.

Kary za przekroczenie cen i nowe obowiązki dla sprzedawców

Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej będzie groziła karą do 1 miliona złotych. Kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Zgodnie z przepisami resort energii będzie codziennie publikował obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw.

Maksymalna cena ogłaszana przez ministra energii będzie obowiązywać od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy, będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Nowe stawki akcyzy na paliwa

Zgodnie z rozporządzeniem, do 15 kwietnia obniżona akcyza wynosi:

1239 zł za 1000 litrów benzyny,

880 zł za 1000 litrów oleju napędowego,

880 zł za 1000 litrów biokomponentów wykorzystywanych jako samoistne paliwa.

Zmiany są efektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która umożliwiła czasowe, do 30 czerwca, obniżenie stawek akcyzy na paliwa.

Obniżka VAT i szerszy pakiet rządowy

W sobotę wieczorem opublikowano również rozporządzenie obniżające VAT na paliwa do 8 procent - stawka ta będzie obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia. Cały pakiet ustaw został przyjęty przez rząd na nadzwyczajnym posiedzeniu i błyskawicznie przeszedł przez parlament . W sobotę akty prawne zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Premier Donald Tusk podkreślał, że pakiet "Ceny Paliwa Niżej" ma przeciwdziałać wzrostom cen na stacjach, które wynikają m.in. z konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Resort finansów szacuje, że obniżka akcyzy na paliwa będzie kosztować budżet państwa około 700 milionów złotych miesięcznie, natomiast obniżka VAT - 900 milionów złotych miesięcznie.