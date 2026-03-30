Pierwsze obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw opublikowane. Wynika z niego, że od wtorku benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł za litr, benzyna 98 - 6,76 zł, a olej napędowy - 7,60 zł.
Dziś w życie weszło rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki, które obniża akcyzę na benzynę, oleje napędowe oraz biopaliwa. Opublikowane zostało też obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw na stacjach.
