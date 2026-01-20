Użytkownicy sieci komórkowej Plus w czwartek po południu masowo informowali o problemach z działaniem usług - nie można było zadzwonić ani skorzystać z internetu. Sprawdź, co się stało i czy problem został już rozwiązany.

Awaria sieci Plus / Sean Kilpatrick / East News

Jak wynika z danych serwisu Down Detector, pierwsze zgłoszenia zaczęły pojawiać się we wtorek tuż po godz. 14.00.

Klienci operatora sygnalizowali trudności z wykonywaniem połączeń telefonicznych, a także z dostępem do internetu mobilnego. Podczas prób dzwonienia część osób widziała komunikat o braku możliwości zarejestrowania się w sieci.

Skala problemu była znacząca. W kulminacyjnym momencie awarii usterkę zgłaszało około 10 tys. użytkowników. Biorąc pod uwagę, że z usług sieci Plus na co dzień korzysta ponad 8,8 mln abonentów w całej Polsce, awaria była poważna.

Awaria sieci Plus zażegnana

Sytuacja zaczęła się jednak stopniowo poprawiać. Około godz. 14.50 liczba zgłoszeń zaczęła wyraźnie spadać. Obecnie usługi powinny już funkcjonować bez problemów.

Na razie nie podano oficjalnych informacji o przyczynach awarii. Klienci liczą na pełne przywrócenie usług i wyjaśnienie, co doprowadziło do zakłóceń w działaniu sieci.