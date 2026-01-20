Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności niebezpiecznego incydentu na torach w Katowicach. W poniedziałek wieczorem w rejonie ul. 73 Pułku Piechoty na jednym torze znalazły się jadące w swoim kierunku skład towarowy i lokomotywa.

Zdjęcie ilustracyjne / Adam Warżawa / PAP

Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na RMF24.pl .

Po zgłoszeniu na miejscu incydentu pojawili się policjanci z katowickiej komendy, którzy prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Sprawę zaczęła też badać komisja kolejowa.

W wyniku incydentu na szczęście nikt nie ucierpiał.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w wyniku błędu ludzkiego.

"Dotychczasowo zebrany materiał nie wskazuje, aby doszło do jakiegokolwiek celowego działania" - informuje katowicka policja.

Śledczy sprawdzają, jak doszło do sytuacji, w której dwa pojazdy znalazły się na tym samym torze oraz czy zostały zachowane wszystkie procedury bezpieczeństwa.

Wykolejenie pociągu w tym samym rejonie

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu w rejonie ul. 73 Pułku Piechoty w Katowicach doszło do wykolejenia składu towarowego. Z torów wypadły dwa wagony.

"Wstępne ustalenia wskazują, że bezpośrednią przyczyną wypadnięcia wagonu z toru było przesunięcie się przewożonego ładunku" - informowali 14 stycznia policjanci w mediach społecznościowych.



