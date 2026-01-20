Kilkadziesiąt budynków w Warszawie jest odciętych od dostępu do wody. To efekt kolejnej w ostatnim czasie awarii wodociągów w stolicy, spowodowanej silnym mrozem. We wtorek problem występuje w sumie w sześciu dzielnicach.

Skrajnie warunki atmosferyczne dają znać o sobie. "Uroki" zimy odczuwają mieszkańcy niemal całej Polski. Nie inaczej jest w stolicy, gdzie silny mróz doprowadził do kolejnej w ostatnim czasie awarii wodociągu.

Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, z brakiem dostępu do wody zmagają się mieszkańcy nawet kilkudziesięciu budynków. Problem występuje w sumie na terenie sześciu dzielnic.

Problem ten jednak dotyczy nie tylko bloków mieszkalnych. Z brakiem wody zmagają się pracownicy jednej z największych przychodni dla osób w kryzysie bezdomności w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Wolskiej.

Radzimy sobie. Mamy środki dezynfekujące, więc dezynfekujemy ręce zgodnie z procedurami - usłyszał nasz dziennikarz od jednej z pracownic stołecznej przychodni. Zaznaczyła, że "przychodnia działa w bardzo okrojonym zakresie". Przy braku wody nie możemy wykonać większych zabiegów - stwierdziła.

Okazuje się, że problem z dostępem do wody nie pojawił się tam dzisiaj. Dzisiaj nie mamy wody od rana, wczoraj nie mieliśmy do godz. 12. Ludzie czekają miesiąc, to trudno żeby odwołać wizytę - powiedziała kolejna z pracownic wolskiej przychodni.