W poniedziałek rano pasażerowie warszawskiego metra muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami na linii M2. Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego, pociągi kursują obecnie tylko na trasie Bródno - Rondo Daszyńskiego. Powodem utrudnień jest awaria systemu sterowania operacyjnego.

/ Shutterstock

Metro Warszawskie przekazało, że przyczyną problemów jest awaria systemu sterowania operacyjnego pociągów (SOP) na stacji Księcia Janusza.

W efekcie nieczynnych jest aż pięć stacji: Płocka, Młynów, Księcia Janusza, Ulrychów oraz Bemowo.

Zastępcza komunikacja autobusowa

W związku z utrudnieniami uruchomiona została specjalna linia autobusowa, która kursuje na trasie: Rondo Daszyńskiego 02 – Kasprzaka – Płocka – Górczewska – Metro Bemowo 01.

Dodatkowo, jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, ze stacji Księcia Janusza do stacji Bemowo można dojechać również liniami autobusowymi 167, 249 oraz 523.

Zarząd Transportu Miejskiego apeluje do pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów oraz korzystanie z alternatywnych środków transportu.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii.

Osoby planujące podróż metrem na linii M2 powinny przed wyjazdem sprawdzić aktualny rozkład jazdy i dostępność stacji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych przewoźnika oraz w aplikacjach mobilnych.