​Służby pracują na miejscu wypadku w Cholerzynie pod Krakowem, gdzie samochód osobowy potrącił 10-latkę. Dziecko w stanie zagrażającym życiu zostało helikopterem przetransportowane do szpitala. Ruch odbywa się tam wahadłowo.

/ Shutterstock

Według informacji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie samochód osobowy potrącił dziewczynkę we wtorek wczesnym popołudniem, kiedy przechodziła przez jezdnię. Do wypadku doszło na drodze prowadzącej z Cholerzyna do Mnikowa pod Krakowem.

Jak poinformowała p.o. oficera prasowego KPP st. asp. Katarzyna Boroń, 10-latka została helikopterem przetransportowana do szpitala w stanie zagrażającym życiu.

Ze wstępnych informacji funkcjonariuszy wynika, że 45-latek kierujący samochodem osobowym był trzeźwy. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością się poruszał.

Na miejscu wypadku pracuje policja. Ruch odbywa się wahadłowo.