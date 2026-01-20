Od 24 stycznia pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie, a także kierowców czekają poważne zmiany związane z rozpoczęciem remontu ulicy Piastowskiej. Prace obejmą odcinek od ulicy Igrców (tuż obok pętli Cichy Kącik) do mostu nad Rudawą. Sprawdź, z jakimi utrudnieniami w ruchu trzeba się liczyć.

Kraków. Zmiany w organizacji ruchu ruszą od 24 stycznia w związku z pracami na fragmencie ul. Piastowskiej

Od 24 stycznia rusza remont ul. Piastowskiej w Krakowie.

Wprowadzone zostaną zmiany w ruchu i kursowaniu autobusów.

Prace potrwają do sierpnia 2026 roku i mają poprawić infrastrukturę.

Zmiany w trasach autobusów

W związku z przebudową ulica Piastowska stanie się jednokierunkowa na odcinku od Al. 3 Maja do mostu na Rudawie, a ruch będzie odbywał się tylko jednym pasem. To oznacza konieczność wprowadzenia czasowych zmian w kursowaniu autobusów miejskich, szczególnie linii nr 102, 159 i 706.

Linia 102 w kierunku Krowodrzy Górki P+R zostanie skierowana na trasę zastępczą przez ulicę Królowej Jadwigi, Al. Focha, Al. 3 Maja, ul. Igrców i ul. Piastowską.

Autobusy tej linii będą zatrzymywać się dodatkowo na przystankach: Piastowska 02, Cracovia Błonia 01 oraz Cichy Kącik 75. Przystanek Cichy Kącik 03 nie będzie obsługiwany.

Z kolei w kierunku Bielan linia 102 pojedzie stałą trasą. Zmienione zostaną również rozkłady jazdy.

Zmiana trasy linii 102 / krakow.pl / Materiały prasowe

Nowa organizacja przystanków

W czasie remontu nieczynne będą przystanki Cichy Kącik 02, 03 i 04. Uruchomione zostaną za to przystanki tymczasowe:

Cichy Kącik 72 dla linii nr 102 w kierunku Bielan (przy ul. Piastowskiej przed skrzyżowaniem z ul. Mydlnicką),

Cichy Kącik 74 dla linii nr 159 (na Al. 3 Maja),

Cichy Kącik 75 dla linii nr 102 w kierunku Krowodrzy Górki P+R (na ul. Igrców między ul. Chodowieckiego i ul. Domeyki) oraz dla linii nr 706 (na ul. Igrców między ul. Domeyki i Piastowską).

Zmiana organizacji przystanków na pętli Cichy Kącik / krakow.pl

Ulica Piastowska po przebudowie

Po zakończeniu inwestycji ulica Piastowska zyska nowy wygląd i poprawi się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników - zapowiada krakowski magistrat. Obecny pas dla rowerzystów zostanie zastąpiony pełnowymiarową drogą rowerową. Pojawią się także nowe chodniki i zieleńce oddzielające ruch pieszy i rowerowy od jezdni.

Jezdnia będzie miała szerokość 6 metrów, a na odcinku od Al. 3 Maja w kierunku północnym "będzie stopniowo poszerzać się do 9 metrów, aby płynnie połączyć się z istniejącym układem drogowym" - przekazała administracja miasta.

Przed mostem na Rudawie pasy ruchu zostaną poszerzone do 3,75 m, co umożliwi autobusom zatrzymywanie się bez blokowania innych pojazdów.

Przebudowane zostaną także skrzyżowania z Al. 3 Maja oraz ulicami Mydlnicką i Igrców. Zaplanowano tam nowe przystanki autobusowe, szeroki na 3,5 m chodnik od strony Błoń oraz 2,5-metrową drogę dla rowerów. Po drugiej stronie powstanie ciąg pieszo-rowerowy.

Kiedy koniec prac?

Plac przed Centrum Muzyki zostanie wykończony zgodnie z projektem tej instytucji - o odpowiedniej kolorystyce i konstrukcji. W pobliżu pojawi się też zatoka postojowa. Prace obejmą również wykonanie odwodnienia drogowego i montaż nowego oświetlenia ulicznego.

Remont ul. Piastowskiej to wspólna inwestycja Zarządu Dróg Miasta Krakowa i Wodociągów Miasta Krakowa. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na sierpień 2026 roku.

Mieszkańcy oraz użytkownicy komunikacji miejskiej powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu drogowym. Warto śledzić aktualne informacje i komunikaty w tej sprawie.