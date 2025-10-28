Sopot, Mińsk Mazowiecki, Bolesławiec i Pabianice - to tylko niektóre z gmin, które znalazły się w ścisłej czołówce najnowszego ogólnopolskiego rankingu jakości życia. Zestawienie przygotowane przez Algolytics Technologies we współpracy z Agencją Badawczą SW Research oraz partnerami rzuca nowe światło na to, gdzie w Polsce żyje się najlepiej.

Mińsk Mazowiecki / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Ranking "Gdzie żyje się najlepiej?" powstał na podstawie obszernego badania ankietowego i analizy 90 wskaźników, takich jak zdrowie, edukacja, transport czy warunki ekonomiczne.

Na czołówce znalazły się zarówno duże miasta jak Warszawa i Kraków, jak i mniejsze miejscowości typu Legionowo czy Świdnica, które łączy dobra infrastruktura i wysoka jakość życia.

Istnieje wyraźne zróżnicowanie regionalne - najlepsze warunki są w centralnej i południowo-zachodniej Polsce, a najtrudniej jest w gminach północno-wschodnich i północnych.

Ranking uwzględnia 10 kluczowych obszarów jakości życia, a eksperci podkreślają, że to kombinacja różnych czynników decyduje o pozycji gminy, np. transport, edukacja, zdrowie czy środowisko.

Ranking powstał w oparciu o szeroko zakrojone badania ankietowe oraz analizę setek zmiennych przestrzennych, przeprowadzoną z wykorzystaniem zaawansowanej platformy analitycznej Algolytics. Takie podejście umożliwiło nie tylko wskazanie liderów, ale także szczegółową diagnozę mocnych stron i potencjału rozwojowego każdej gminy w kraju.

Co decyduje o wysokiej jakości życia?

Raport "Gdzie żyje się najlepiej?" opiera się na analizie aż 90 wskaźników opisujących każdą lokalizację. Ocenie poddano m.in. zdrowie, edukację, transport, dostępność usług, warunki ekonomiczne oraz środowisko. Każdy wskaźnik otrzymał określoną wagę, a ranking prezentuje dwie perspektywy: ekspercką oraz ankietową, bazującą na wynikach reprezentatywnego badania opinii dorosłych Polaków.

Na czołowych miejscach rankingu znalazły się zarówno duże miasta, takie jak Warszawa, Kraków czy Gdańsk, jak i mniejsze ośrodki, m.in. Legionowo, Świdnica czy Chrzanów. Liderów łączy wysoka jakość infrastruktury, sprawna komunikacja, bogata oferta edukacyjna i kulturalna oraz skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców.

Analiza przestrzenna wykazała także silne zróżnicowanie regionalne. Najwyższe wskaźniki jakości życia koncentrują się w centralnej i południowo-zachodniej Polsce oraz wokół większych miast. Najniższe - w gminach wiejskich północno-wschodniej i północnej Polski, gdzie wciąż wyzwaniem pozostaje dostępność usług, infrastruktury i rynku pracy.

Dziesięć wymiarów jakości życia

Eksperci podkreślają, że o pozycji gminy nie decyduje jeden czynnik, lecz kombinacja przewag. W jednych gminach kluczowe znaczenie mają transport i dostępność usług, w innych edukacja i zdrowie, a jeszcze w innych - środowisko czy bezpieczeństwo. Dlatego raport przedstawia ocenę każdej gminy w 10 kluczowych obszarach, umożliwiając precyzyjną diagnozę sytuacji i wskazanie aspektów wymagających wzmocnienia.

Spośród 10 wymiarów jakości życia warto wyróżnić warunki ekonomiczne. Stanowią one istotny komponent analizy lokalnej, wspierając samorządy, instytucje publiczne oraz sektor prywatny w podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych i rozwojowych. Na tym tle za dobry przykład mogą posłużyć dane regionalne o ukredytowieniu i kulturze płatniczej w Polsce. Widzimy, że co drugi Polak spłaca pożyczkę lub kredyt. Dane BIK pokazują wyraźne regionalne zróżnicowanie tego wskaźnika - najwyższy poziom ukredytowienia obserwujemy w województwach zachodnich, takich jak dolnośląskie (51,4 proc.) i lubuskie (51,3 proc.), natomiast najniższy w regionach południowo-wschodnich: świętokrzyskim (38,5 proc.) i podkarpackim (39,1 proc.) - zwraca uwagę Sławomir Nosal z BIK.

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej?

Zgodnie z badaniem ankietowanym top 10 gmin w Polsce prezentuje się następująco:

1. Sopot

2. Warszawa

3. Mińsk Mazowiecki

4. Legionowo

5. Bolesławiec

6. Świdnica

7. Pabianice

8. Ząbki

9. Siedlce

10. Kraków

Natomiast najlepsze gminy do życia w Polsce według wag eksperckich to:

1. Mińsk Mazowiecki

2. Pabianice

3. Inowrocław

4. Chojnice

5. Sopot

6. Siedlce

7. Iława

8. Suwałki

9. Leszno

10. Giżycko

Location Intelligence - przyszłość zarządzania miastami i biznesem

Raport "Gdzie żyje się najlepiej?" pokazuje, jak w praktyce wykorzystać technologię Location Intelligence do podejmowania lepszych decyzji zarówno w biznesie, jak i administracji publicznej. Integracja wysokiej jakości danych przestrzennych z zaawansowanymi narzędziami analitycznymi oraz modelami uczenia maszynowego umożliwia głębsze zrozumienie potrzeb mieszkańców, identyfikację obszarów o największym potencjale rozwojowym oraz skuteczne planowanie inwestycji.

W Allianz wykorzystujemy dane geolokalizacyjne, aby efektywnie zarządzać ryzykiem oraz doskonalić dostępność usług medycznych. Dzięki Location Intelligence analizujemy lokalizację klientów i rozmieszczenie placówek medycznych, co pozwala nam strategicznie rozwijać sieć partnerstw tam, gdzie dostęp do opieki zdrowotnej jest ograniczony - opisuje Danuta Balicka z Allianz Polska.