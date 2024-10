Specjalna maszyna z Chin ma wydrążyć najdłuższy tunel kolejowy w Polsce na trasie Podłęże-Piekiełko. Maszyna przeszła już testy w fabryce i jest przygotowywana do transportu do Polski.

Tunel pod Pisarzową ma połączyć Męcinę i Mordarkę. To tamtędy będą jeździć w przyszłości pociągi w kierunku Nowego Sącza czy Zakopanego.

Przeprawa ma mieć niemal cztery kilometry długości. Dzięki niej skrócimy czas podróży z Nowego Sącza w kierunku Limanowej, Zakopanego i Krakowa.

Po wybudowaniu ten tunel będzie najdłuższym tego typu obiektem w Polsce - powiedział Piotr Hamarnik z Polskich Linii Kolejowych.

Okazuje się jednak, że nie na długo, bo o kilkadziesiąt metrów ma być dłuższy kolejny tunel na tej samej trasie, który połączy Szczyrzyc i Tymbark.

W sumie na tej trasie zaplanowano aż 11 tuneli o łącznej długości niemal 12 kilometrów.

Nowa linia ma powstać do 2026 roku i ma kosztować niemal 4 mld złotych.

Trasa pozwoli skrócić czas przejazdu z Krakowa do Zakopanego do 90 minut, a do Nowego Sącza do około godziny.