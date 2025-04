Trzy osoby zostały zabite w strzelaninie w centrum szwedzkiej Uppsali. Policja szuka sprawcy. Obława trwa, a nad miastem lata policyjny helikopter. Wcześniej służby otrzymały informacje o odgłosach strzałów, a świadkowie opisywali ludzi uciekających z centrum miasta.

Policja pracuje na miejscu strzelaniny w Uppsali / FREDRIK SANDBERG/AFP / East News

"Potwierdzono śmierć trzech osób po strzelaninie. Policja nadal próbuje zidentyfikować zmarłych i podkreśla, że nie poinformowała jeszcze krewnych. Śledztwo prowadzone jest pod kątem morderstwa" - napisała szwedzka policja w komunikacie.

Jak informuje Sweden Herald służby odgrodziły rejon placu Vaksala. Okoliczni mieszkańcy zostali ewakuowani, a ruch został wstrzymany w związku z działaniami policji. W akcji poszukiwawczej sprawców strzelaniny bierze udział śmigłowiec.

Świadkowie przekazali nadawcy SVT, że słyszeli pięć odgłosów strzałów i widzieli ludzi uciekających i próbujących kryć się za osłonami.

"To stało się, gdy cała Uppsala rozpoczyna Wigilię Walpurgii. To, co się wydarzyło, jest niezwykle poważne. Na miejscu jest policja i trwają intensywne prace śledcze. Ministerstwo Sprawiedliwości jest w bliskim kontakcie z policją i uważnie śledzi rozwój wydarzeń" - przekazał minister sprawiedliwości Szwecji Gunnar Strömme.

W Szwecji od początku roku odnotowano spadek liczby strzelanin w porównaniu z poprzednimi latami. W tym roku do końca marca w 50 strzelaninach zginęło 19 osób, z czego 11 osób to ofiary tragedii w szkole w Oerebro, niemającej związku z przestępczością zorganizowaną.

W przypadku strzelaniny w Uppsali motyw na razie nie jest znany, ale jak przypuszczają media, może być związany z porachunkami gangów.