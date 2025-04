26,33 - tyle wynosi w Polsce średnie BMI, czyli stosunek masy ciała do wzrostu. Taki jest wniosek z Europejskiego Sondażu Społecznego, czyli realizowanego od dwudziestu trzech lat w Europie badania, które pokazuje, jak zmieniają się Europejczycy. Nadwagę lub otyłość ma 60 procent z nas. Razem z Węgrami jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie.

Uśredniona wartość BMI Polaka wynosi 26,33 (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Europejski Sondaż Społeczny: Co mówią dane?

Polska i Węgry na czele

Aktywność fizyczna Polaków

Alkohol i papierosy w codziennym życiu

Wyniki najnowszego Europejskiego Sondażu Społecznego pokazują, że Polska jest w czołówce państw z największą nadwagą i otyłością. Rzadziej niż inni Europejczycy uprawiamy sport. Co dziesiąty Polak boryka się z objawami depresji. Stabilne są odsetki osób pijących alkohol i palących regularnie papierosy.

Uśredniona wartość BMI (Body Mass Index) Polaka wynosi 26,33. Nadwaga zaczyna się od 25.

Zauważamy, że ankietowani mają czasami tendencję do zmniejszania w czasie wywiadów liczby swoich kilogramów i dodawania sobie centymetrów wzrostu. Jednak przy założeniu, że ankietowani wskazali faktyczną masę ciała, nadwagę lub otyłość ma 60 procent z nas. Razem z Węgrami jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie. Rzadziej ten problem występuje w Szwajcarii, Austrii, Francji i Włoszech. Wartość wskaźnika BMI wzrosła w czasie ostatniej dekady w większości krajów Europy - zwraca uwagę w rozmowie z reporterem RMF FM doktor Michał Kotnarowski z Polskiej Akademii Nauk.

Jak często uprawiamy sport?

Wyniki najnowszego sondażu pokazują, że pod względem aktywności fizycznej zajmujemy przedostatnie miejsce w Europie. Ponad jedna trzecia z nas niemal zupełnie nie uprawia sportu. W czasie ostatniej dekady ograniczyliśmy gimnastykę i aktywność fizyczną z 3 dni do 2,7 dni w tygodniu. Gorzej od nas pod tym względem wypadają tylko Węgrzy (średnio 2,4 dnia na aktywność fizyczną).

Uprawiałbym sport częściej, ale brakuje na to czasu. Zachęcam jednak wszystkich, by zaczęli małymi krokami, nawet pięć minut dziennie, to już coś - komentują w rozmowie z naszym reporterem mieszkańcy Warszawy.

Najnowsze dane pokazują, że 2 procent z nas spożywa codziennie alkohol, a jedna piąta przynajmniej raz w tygodniu.

Stabilny jest odsetek osób palących papierosy. Nikotynizm dotyczy 21 procent naszej populacji. Pod tym względem jesteśmy na dziesiątej pozycji w Europie. Największe uzależnienie od tytoniu deklarują Grecy (38 procent) i Serbowie (32 procent).